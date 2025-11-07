Premios Grammy 2026: lista de nominados en la categoría rock; Linkin Park presente

Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo a través de CBS y disponible también en Paramount+.

Este viernes, la Academia de la Grabación anunció la lista completa de nominados en una transmisión en vivo que reunió a artistas de distintos géneros, desde el pop hasta el metal, marcando el inicio oficial de la temporada de premiaciones musicales más esperada del año.

En la escena del rock, este año destacan nombres conocidos y regresos esperados. Linkin Park, con su disco From Zero, y Deftones, con private music, figuran entre los favoritos de la crítica. También aparecen proyectos recientes de Turnstile, Hayley Williams y YUNGBLUD, quienes han logrado mantener vivo el sonido contemporáneo del género.

Además de las categorías principales, la ceremonia de este año se perfila como una de las más diversas de la última década. Los nominados reflejan una mezcla entre artistas consolidados y nuevas propuestas que están renovando el panorama musical. En el caso del rock, la variedad de estilos, desde el metal progresivo hasta el rock alternativo, demuestra que el género continúa evolucionando sin perder su fuerza en la industria.

Categorías de Rock en los Premios Grammy 2026

Mejor Interpretación de Rock

Para nuevas grabaciones de rock vocales o instrumentales, ya sean solistas, dúos o colaborativas.

U Should Not Be Doing That — Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine — Linkin Park

NEVER ENOUGH — Turnstile

Mirtazapine — Hayley Williams

Changes (En vivo desde Villa Park) Back To The Beginning — YUNGBLUD con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II

Mejor Interpretación de Metal

Para nuevas grabaciones vocales o instrumentales de metal.

Night Terror — Dream Theater

Lachryma — Ghost

Emergence — Sleep Token

Soft Spine — Spiritbox

BIRDS — (Artista no especificado)

Mejor Canción de Rock

Premio a los compositores de las canciones más destacadas del género.

As Alive As You Need Me To Be — Trent Reznor y Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Caramel — Vessel1 y Vessel2 (Sleep Token)

Glum — Daniel James y Hayley Williams (Hayley Williams)

NEVER ENOUGH — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brenda Yates (Turnstile)

Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz (YUNGBLUD)

Mejor Álbum de Rock

Para álbumes con más del 75 % de material nuevo de rock, hard rock o metal.

private music — Deftones

I quit — HAIM

From Zero — Linkin Park

NEVER ENOUGH — Turnstile

Idols — YUNGBLUD

Categorías de Música Alternativa

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Everything Is Peaceful Love — Bon Iver

Alone — The Cure

SEEIN’ STARS — Turnstile

mangetout — Wet Leg

Parachute — Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa