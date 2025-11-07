Premios Grammy 2026: lista de nominados en la categoría rock; Linkin Park presente
Linkin Park y Deftones son algunas de las bandas que destacan en las nominaciones a los Premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero 2026.
Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo a través de CBS y disponible también en Paramount+.
Este viernes, la Academia de la Grabación anunció la lista completa de nominados en una transmisión en vivo que reunió a artistas de distintos géneros, desde el pop hasta el metal, marcando el inicio oficial de la temporada de premiaciones musicales más esperada del año.
En la escena del rock, este año destacan nombres conocidos y regresos esperados. Linkin Park, con su disco From Zero, y Deftones, con private music, figuran entre los favoritos de la crítica. También aparecen proyectos recientes de Turnstile, Hayley Williams y YUNGBLUD, quienes han logrado mantener vivo el sonido contemporáneo del género.
Además de las categorías principales, la ceremonia de este año se perfila como una de las más diversas de la última década. Los nominados reflejan una mezcla entre artistas consolidados y nuevas propuestas que están renovando el panorama musical. En el caso del rock, la variedad de estilos, desde el metal progresivo hasta el rock alternativo, demuestra que el género continúa evolucionando sin perder su fuerza en la industria.
Mejor Interpretación de Rock
Para nuevas grabaciones de rock vocales o instrumentales, ya sean solistas, dúos o colaborativas.
Mejor Interpretación de Metal
Para nuevas grabaciones vocales o instrumentales de metal.
Mejor Canción de Rock
Premio a los compositores de las canciones más destacadas del género.
Mejor Álbum de Rock
Para álbumes con más del 75 % de material nuevo de rock, hard rock o metal.
Mejor Interpretación de Música Alternativa
Mejor Álbum de Música Alternativa
