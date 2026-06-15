Linkin Park rompió récord inolvidable por primera vez en la historia del metal: sorprendió a los fans

Linkin Park es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del metal. Desde el comienzo de su trayectoria, este grupo ha sido capaz de demostrar un peso notable y una capacidad brillante para componer canciones legendarias.

Muchos de los ritmos compuestos por Mike Shinoda e interpretados por Chester Bennington se quedaron tatuados en la memoria de los fans. Actualmente este éxito sigue en constante crecimiento, de la mano de Emily Armstrong como nueva vocalista.

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El éxito de la nueva era de Linkin Park es notable, y ha sido demostrado tanto en lo comercial, como en lo musical. De hecho, hace muy pocas horas esta banda volvió a denotar su peso en la industria, gracias a un histórico récord.

Linkin Park rompió récord inolvidable por primera vez en la historia

El pasado 14 de junio de 2026 fue una de las fechas más grandes en la historia de Linkin Park desde su regreso. Esta agrupación regresó a los escenarios luego de un paso brillante por Alemania que incluyó el festival Rock Am Ring.

En este caso la cita era por el Download Festival, uno de los eventos más grandes de rock y metal en la historia, donde grandes bandas han pasado por todo lo alto.

Su presentación fue anunciada como la ‘headliner’ del cartel, y así lo volvió a demostrar una vez más desde el escenario, como ya es costumbre.

Sin embargo, la banda logró algo único en la historia, esto se debe a que Emily Armstrong se convirtió en la primera mujer en liderar el evento principal de este icónico festival.

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Esto, por supuesto, representa un gran paso en la trayectoria de Linkin Park, y también para el papel de las mujeres dentro del metal como género histórico.

El ‘setlist’ de esta banda para esta legendaria cita del Download Festival en este año de 2026 fue el siguiente: