Mike Shinoda, de Linkin Park, habló en exclusiva para Radioacktiva antes de su show en Colombia

Linkin Park es una de las bandas protagonistas del rock en el último año. La agrupación de Mike Shinoda y compañía ha sido capaz de enamorar a miles de fanáticos con su regreso, de la mano de Emily Armstrong, su nuevo vocalista.

Esta banda demostró todo su poderío en el 2024, cuando presentaron un gran show en Colombia. Justo así planean hacerlo nuevamente el próximo 25 de octubre desde el escenario del Vive Claro.

Miles de fanáticos sueñan con volver a ver a esta banda, y en Radioacktiva tuvimos la posibilidad de hablar en exclusiva con Mike Shinoda. El artista reveló algunos detalles tras bambalinas de la actualidad de Linkin Park.

Mike Shinoda, de Linkin Park, conversó en exclusiva con Radioacktiva

Sin lugar a dudas, el regreso de Linkin Park en 2024 fue una de las grandes sorpresas para los amantes del rock. Seguidores de la agrupación pensaron haber visto lo último de esta banda, pero finalmente regresaron.

Para muchos esto fue algo inesperado. Pero, Julio César Escovar logró obtener algunos detalles por parte de Mike Shinoda respecto a como se gestó este regreso:

“Empezamos a hablar, nos juntamos un poco más a menudo y no lo hacíamos para reiniciar la banda. No era la idea (…), solo estábamos tratando de ver si había algo allí” explicó Shinoda.

El propio Mike reveló el valor de Emily en esta reunión, al explicar que escuchó de ella por años, pero finalmente pudo conocerla gracias a varias sesiones que prepararon su llegada a la banda.

“Cuando conocimos a Emily y empezamos a hacer algunas sesiones con ella se sintió como que hablamos mucho, pasamos el rato y fue muy divertido” añadió Mike.

Sin dudas, esta entrevista reveló varias dudas recurrentes y cuyas respuestas son poco conocidas, como por ejemplo, si Emily Armstrong es la voz del primer ‘track’ que da inicio a ‘From Zero’, el último disco de la banda.

Del mismo modo, les recordamos que Linkin Park tendrá un show imperdible en Colombia el próximo 25 de octubre, desde el escenario del Vive Claro, en lo que es la segunda visita al país en la historia de la banda.