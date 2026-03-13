¿Nirvana o Foo Fighters? Vote AQUÍ en los choques de HOY 13 de marzo en el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock prepara una nueva tanda de emociones para los amantes de la música y las leyendas este 13 de marzo. La icónica competencia vuelve en su etapa eliminatoria, esta vez con un nuevo choque entre 4 bandas brillantes.

Después de que Metallica eliminara a AC/DC, y también Soda Stereo derrotara de manera aplastante a Arctic Monkeys, el Mundial del Rock se prepara para contar con 2 eliminatorias nuevas.

En este caso, llega el momento de 4 bandas históricas, y un clásico absoluto entre dos agrupaciones legendarias.

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El día de HOY 13 de marzo, uno de los protagonistas de este choque será Dave Grohl. Esto se debe a que Nirvana se medirá a Foo Fighters.

Ambas agrupaciones han brillado, gracias al talento de Grohl, y también al poderío de otros integrantes brillantes, como es el caso de Kurt Cobain. Sin dudas, esta será una eliminatoria imperdible, en la cual usted podrá elegir su ganador por todo lo alto.

Llega otro clásico en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Aun así, esta no será la única eliminatoria que les tenemos hoy, y de hecho tenemos otro ‘clásico’ entre dos bandas gigantes en el Mundial del Rock.

Luego de un choque imperdible entre Metallica y AC/DC, llegan de nuevo dos gigantes del rock, con el objetivo de ganarse un lugar en la próxima ronda en la Copa del Mundo del género.

En este caso se trata de Queen y Iron Maiden. Los liderados por Freddie Mercury se medirán con su trayectoria enorme y brillante, a una de las bandas líderes del heavy metal.

Sin lugar a dudas, este será un choque imperdible, y les recordamos que puede votar AQUÍ, para decidir a los nuevos clasificados de la competición.

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Finalmente les recordamos que hasta ahora las bandas que han llegado a la próxima ronda son: