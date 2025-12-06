Liam Gallagher sorprende al confesar qué cantante no aguanta escuchar

Pocas figuras del britpop han dejado una huella tan intensa, tanto musical como mediática, como Liam Gallagher, un artista cuya personalidad desafiante se ha convertido en parte inseparable de su legado.

Desde sus inicios en los años 90 con Oasis, el cantante de Mánchester ha construido una reputación basada no solo en su voz característica y su estilo inconfundible, sino también en su costumbre de expresar opiniones sin filtro, incluso cuando eso implica ganarse enemigos en la industria.

A lo largo de su carrera, Liam ha repartido críticas a diestra y siniestra, convencido de que gran parte del rock moderno ha perdido la esencia que lo hacía vibrante y genuino.

Entre los destinatarios de sus ataques han estado Coldplay, Green Day, Mumford & Sons e incluso su propio hermano Noel, con quien ha protagonizado uno de los enfrentamientos más célebres de la historia reciente del pop británico. Pero entre todas sus controversias, una de las más comentadas volvió a salir a la luz por lo particular de su argumento: su opinión sobre Muse.

¿Por qué Liam Gallagher no tolera a Muse?

Aunque Liam Gallagher ha reconocido en varias ocasiones que la banda de Matt Bellamy es una máquina instrumental capaz de llenar estadios con producciones de nivel cinematográfico, hay un aspecto que asegura no tolerar.

Su sinceridad quedó registrada en una entrevista con GQ, donde dejó una de sus declaraciones más explosivas. “Muse me asustan de verdad. Son como una jodida mierda espeluznante. Pero a la gente le gustan. Al menos tocan guitarras, pero cuando escucho su voz, pienso: ‘Ah, que se vayan a la mierda’”.

Las palabras del integrante de Oasis generaron un enorme revuelo entre fanáticos de ambos lados, especialmente porque Bellamy es considerado uno de los vocalistas más virtuosos de su generación, con un rango y una técnica elogiados repetidamente por músicos y críticos.

Para la audiencia global de Muse, el comentario de Gallagher resulta una provocación más dentro de su largo historial de frases incendiarias; para sus seguidores, un ejemplo más de la actitud irreverente que lo ha acompañado desde sus primeros días sobre el escenario.

