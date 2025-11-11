Para Liam Gallagher, este es el álbum de rock más poderoso de todos los tiempos

El legendario Liam Gallagher, icónico vocalista de Oasis y conocido por su poderosa voz, reveló cuál es, para él, el álbum más “poderoso” en la historia de rock. Sin embargo, su respuesta llamó la atención al no tratarse de un trabajo discográfico propio de la banda de la que algún día fue parte.

Liam, junto a su hermano Noel, formó Oasis en 1991, banda que se convirtió en un referente del rock alternativo durante la década de los 90. La banda inglesa logró conquistar a millones de fanáticos de todo el mundo con éxitos como “Wonderwall”, “Champagne Supernova” y “Don’t Look Back in Anger”.

Es importante mencionar que los Gallagher crecieron influenciados por el punk rock, movimiento del cual los Sex Pistols fueron pioneros. De hecho, Liam considera que el álbum de la banda inglesa es el más poderoso en toda la historia del rock, aún cuando este fue lanzado en 1977.

¿Cuál es el álbum de rock más poderoso para Liam Gallagher?

Durante una entrevista con Farout Magazine, Liam Gallaguer reveló que, en efecto, ‘Never Mind the Bollocks’ es el disco más poderoso que ha existido en la historia del rock. Aunque desde 1997 han salido infinidad de álbumes de diferentes bandas, para el exvocalista de Oasis, no hay otro igual como el de Sex Pistols.

“Bueno, debe serlo, ¿no? Piensa en toda la tecnología y avances que existen hoy en día para que puedas hacer una canción y, aun así, hay gente que aún no lo logra; no pueden equiparar la furia, la agresividad, la pasión que ellos alcanzaron con tanta simpleza… Cualquier canción del ‘Never Mind the Bollocks‘, me llena”, expresó Liam Gallagher durante la entrevista.

Sex Pistols surgió en Londres a mediados de la década de 1970. Con su actitud desafiante y su música cruda y enérgica, capturaron la esencia del descontento juvenil de la época. Su álbum debut, ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’ es considerado como una obra maestra que desafió las convenciones musicales y culturales de su tiempo.