¿Cielo rojo en Caracas luego del terremoto en Venezuela? Esta es la explicación detrás de este temido fenómeno

Venezuela ha vivido días devastadores en la última semana. La capital de este país fue golpeado con un doble terremoto que causó grandes destrozos en el territorio nacional, sobre todo en edificios que se desplomaron.

Lamentablemente este hecho ha cobrado la vida de miles de personas, mientras que otros cientos esperan desde hace varios días por ser rescatados de entre los escombros.

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Esta tragedia ha generado gran cantidad de revuelo a nivel internacional. Sin embargo, en las redes sociales se mostró mayor sorpresa a causa de un extraño fenómeno que se presentó en el cielo de Caracas hace pocas horas.

¿Cielo rojo en Caracas luego del terremoto?

Sin lugar a dudas, Venezuela ha llenado de preocupación en los últimos días. Este país sudamericano ha vivido momentos llenos de tristeza y angustia a causa de un doble terremoto.

Dos sismos de magnitud mayor a 7.0 en la escala de Richter han generado gran destrozo en Caracas, y en La Guaira, sobre todo por el derrumbe de grandes edificios de la zona.

Los venezolanos se han lanzado a la zona cero de este desastre natural. Esto para estar en plena búsqueda y rescate de sus seres queridos entre los escombros.

Sin embargo, en medio de este preocupante panorama se dio un hecho que dejó a todos sorprendidos. Durante la tarde del 30 de junio, el cielo de Caracas se tiñó de rojo.

Esta ciudad mostró un manto de rojo intenso que parecía una escena apocalíptica de película. Claramente la preocupación fue total, aunque, lo que pocos saben es que esto tiene explicación natural.

Frente a este hecho, varios especialistas metereológicos han dado explicaciones al respecto. En contra de cualquier conspiración, esto trata solo de un atardecer intenso.

Aunque el rojo pueda ser muy intenso, esto es un atardecer afectado por la cantidad de polvo, las nubes, y por supuesto, la cantidad de luz presente en el momento.

🇻🇪 | El cielo se puso rojo en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/w9wp3xvcej — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 1, 2026

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Sin lugar a dudas, este hecho generó gran sorpresa. Aun así, todo parece haber quedado en un simple fenómeno natural en el cielo caraqueño.

¿Cómo donar para los damnificados en Venezuela?

Este doble terremoto ha generado una gran cantidad de perdidas materiales y humanas en Venezuela. Frente a esta problemática, varias instituciones han empezado a reunir donaciones para los damnificados en el país.

Si usted es uno de los interesados en aportar para contrarrestar los daños causados por estos sismos, puede aportar desde su cuenta Bancolombia a la organización de Caritas, cuyos datos se encuentran en dicha app bancaria.

A esta opción se suman otras que también han recogido insumos en Bogotá y en más centros de acopio alrededor del país.