Letra de ‘The Last Note’, la última canción en la carrera de Megadeth: ¿Es una indirecta a Metallica?

Megadeth es una de las bandas protagonistas de la industria del metal en este inicio de 2026. La icónica agrupación sorprende a la industria con el lanzamiento de un nuevo álbum, en lo que es su último trabajo discográfico de su carrera.

Durante el año pasado varios fanáticos de Megadeth se llenaron de tristeza, luego de que se revelara que esta banda afrontará su retiro con una última gran gira.

Del mismo modo, también destacó el anuncio de su último disco. Este es un trabajo que finalmente pudo ver la luz este 23 de enero con grandes sorpresas.

Así suena la última canción de la carrera de Megadeth

Luego de una larga espera, finalomente llegó el día. El disco homónimo de despedida de Megadeth ha salido para todo su público alrededor del mundo.

Después del icónico ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’ del 2022, la banda vuelve para estremecer a sus fanáticos con nuevos sonidos, que esta vez cierran su carrera.

La banda llega con un ‘track’ de 11 canciones, en las que destacan nombres brillantes. Incluso destaca un cover de ‘Ride the Lightning’, la legendaria composición de Metallica.

Sin embargo, en este caso nos centraremos en ‘The Last Note’, la que es la última composición en la carrera de Megadeth, una obra de Dave Mustaine y Teemu Mäntysaari.

Esta canción funciona como despedida a sus fans. Esta composición funciona como cierre, mencionando los últimos momentos de la banda, como su última noche, o el último acorde.

Sin embargo, en esta letra destacó una frase final que, para algunos, fue una indirecta para Metallica como banda, agrupación con la que siempre ha tenido una constante batalla musical.

Esta última frase de la canción dice “vine, goberné, ahora desaparezco”. Esto sorprendió, sobre todo hablar sobre el dominio que querría imponer la banda en el género, por encima de sus demás colegas.

Del mismo modo, esta frase funciona como una reedición del “yo vine, yo vi, yo conquisté” del emperador Julio Cesar. Para mayor entendimiento, aquí les tenemos la letra completa de este éxito.

Letra de ‘The Last Note’

One more spotlight

Starts to fade to black

One more winding road

That I won’t come back

The roar I lived for

It starts to die

And now it’s time for me

To say the long goodbye

Each mile, the road has worn me thin

Each song has got beneath my skin

The strings and amps still scream and cry

And I can’t outrun the spinning hands of time

One last night before the silence falls

One last chord to echo through these walls

The final curtain falls, a quiet end to it all

Now it’s just memories in my mind

Just fading lights and names, if I ever play again

Then let this last note never die

I burned up my youth almost every night

Each show became a battle and a fight

Raised on chaos, fed by the crowd

The guitar got heavy, time to lay it down

One last night before the silence falls

One last chord to echo through these walls

(coro X2)

They gave me gold

They gave me a name

But every deal

Was signed in blood and flames

So here’s my last will

My final testament, my sneer

I came, I ruled, now I disappear