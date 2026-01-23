Letra de ‘The Last Note’, la última canción en la carrera de Megadeth: ¿Es una indirecta a Metallica?
Megadeth lanzó su disco de despedida, donde resaltan varios éxitos y ritmos icónicos para la historia del metal.
Megadeth es una de las bandas protagonistas de la industria del metal en este inicio de 2026. La icónica agrupación sorprende a la industria con el lanzamiento de un nuevo álbum, en lo que es su último trabajo discográfico de su carrera.
Durante el año pasado varios fanáticos de Megadeth se llenaron de tristeza, luego de que se revelara que esta banda afrontará su retiro con una última gran gira.
Del mismo modo, también destacó el anuncio de su último disco. Este es un trabajo que finalmente pudo ver la luz este 23 de enero con grandes sorpresas.
Luego de una larga espera, finalomente llegó el día. El disco homónimo de despedida de Megadeth ha salido para todo su público alrededor del mundo.
Después del icónico ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’ del 2022, la banda vuelve para estremecer a sus fanáticos con nuevos sonidos, que esta vez cierran su carrera.
La banda llega con un ‘track’ de 11 canciones, en las que destacan nombres brillantes. Incluso destaca un cover de ‘Ride the Lightning’, la legendaria composición de Metallica.
Sin embargo, en este caso nos centraremos en ‘The Last Note’, la que es la última composición en la carrera de Megadeth, una obra de Dave Mustaine y Teemu Mäntysaari.
Esta canción funciona como despedida a sus fans. Esta composición funciona como cierre, mencionando los últimos momentos de la banda, como su última noche, o el último acorde.
Sin embargo, en esta letra destacó una frase final que, para algunos, fue una indirecta para Metallica como banda, agrupación con la que siempre ha tenido una constante batalla musical.
Esta última frase de la canción dice “vine, goberné, ahora desaparezco”. Esto sorprendió, sobre todo hablar sobre el dominio que querría imponer la banda en el género, por encima de sus demás colegas.
Del mismo modo, esta frase funciona como una reedición del “yo vine, yo vi, yo conquisté” del emperador Julio Cesar. Para mayor entendimiento, aquí les tenemos la letra completa de este éxito.
One more spotlight
Starts to fade to black
One more winding road
That I won’t come back
The roar I lived for
It starts to die
And now it’s time for me
To say the long goodbye
Each mile, the road has worn me thin
Each song has got beneath my skin
The strings and amps still scream and cry
And I can’t outrun the spinning hands of time
One last night before the silence falls
One last chord to echo through these walls
The final curtain falls, a quiet end to it all
Now it’s just memories in my mind
Just fading lights and names, if I ever play again
Then let this last note never die
I burned up my youth almost every night
Each show became a battle and a fight
Raised on chaos, fed by the crowd
The guitar got heavy, time to lay it down
One last night before the silence falls
One last chord to echo through these walls
(coro X2)
They gave me gold
They gave me a name
But every deal
Was signed in blood and flames
So here’s my last will
My final testament, my sneer
I came, I ruled, now I disappear
