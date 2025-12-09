Dave Mustaine habló sobre el final definitivo de Megadeth: “No estén tristes, ni enojados”

Megadeth es una de las bandas de thrash metal más importantes en la actualidad, por lo que por ahora hay gran expectativa respecto a todo lo que es su gira de despedida, que emocionó, pero también entristeció a cientos de sus seguidores. Pero eso no es todo, ya que antes de que se separen para siempre, van a lanzar un álbum y tocar en varios de los países más importantes en donde tienen cientos de fans, con el fin de marcar la historia tras 40 años juntos.

En los últimos días, se dieron a conocer algunos detalles sobre todo lo que sería la gran despedida de la banda. Por lo que su fundador, Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, habló de lo que será la despedida por todo lo alto, en donde This Was Our Life será la gira que va a marcar su fin.

Aunque cientos de personas estaban a la espera de todo lo que sería el gran regreso de la banda, nadie se esperaba que tan pronto se fueran a separar. Pues hay quienes dicen que en el escenario son históricos al dar un show por todo lo alto que logra poner a cantar a cientos de personas en el mundo.

¿Por qué se va a separar Megadeth? Esto dijo el fundador

El artista de 64 años confesó en entrevista SiriusXM; el artista reveló que después de 40 años tomaron la decisión de separarse. En esta oportunidad los motivos eran fáciles: muchos años en el escenario, dando shows por todo lo alto que nadie se esperaba y en donde, sin duda, lo dio todo, pero su salud empezó a fallar; las manos le dolían, cada vez era peor.

Actualmente, Dave Mustaine tiene varias enfermedades que afectan sus huesos, por lo que sufre de artritis, discos abultados y una fractura lumbar. Además, le han hecho varias operaciones en su espalda, que lo han dejado gravemente afectado, al punto que muchas veces ya no puede lograr hacer todas las cosas que le exige un concierto por todo lo alto en el escenario.

Por eso, toda la banda llegó a un acuerdo y es que si no estaban a un 100%, no iba a seguir haciendo música, algo que hasta el día de hoy, todos están de acuerdo con cumplir.

“Terminamos el disco y creo que hicimos un buen trabajo, pero hubo un momento en el que le dije a mi mánager: ‘No sé cuánto más podré hacer esto’ porque me dolían mucho las manos”, afirmó el fundador.

Después de varias conversaciones entre los integrantes de la banda, todos llegaron a la misma conclusión: el 2026 sería el final definitivo de la banda. Pero esto no es todo, pues van a dar una gira por todo lo alto, en donde prometen dar un show que nadie se imaginaba.