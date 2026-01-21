¿Dave Mustaine quiere hacer una gira con Metallica? Esto dijo el líder de Megadeth 

La relación entre Metallica y Megadeth es una de las más conocidas y comentadas en la historia del heavy metal. Ambas bandas nacieron en los años 80 y fueron clave en el desarrollo del thrash metal, pero también son protagonistas de un conflicto que marcó sus caminos desde el inicio.

Dave Mustaine fue parte de Metallica en sus primeros años, pero fue expulsado antes de que la banda alcanzara el éxito mundial. Poco después, fundó Megadeth, grupo que se convirtió en uno de los grandes nombres del género.

Le puede interesar: ¿Cuánto durará la gira de despedida de Megadeth? Esto reveló Dave Mustaine

Desde entonces, la rivalidad ha estado presente. Diferencias personales, decisiones del pasado y declaraciones cruzadas hicieron que la relación entre Mustaine y sus excompañeros nunca fuera del todo cercana.

Aunque con los años hubo momentos de mayor calma e incluso algunos reencuentros sobre el escenario, la distancia entre ambas bandas se ha mantenido y la posibilidad de una reconciliación total siempre ha sido vista como algo lejano.

Lo que dijo Dave Mustaine sobre Metallica y una posible reconciliación

En una reciente entrevista, Dave Mustaine volvió a referirse a su vínculo actual con Metallica y fue claro al decir que no existe un contacto frecuente entre ellos. Sin embargo, aseguró que no guarda rencor y que estaría dispuesto a retomar una relación más cordial si se dieran las condiciones adecuadas.

Para Mustaine, la mejor manera de dejar atrás los problemas del pasado sería una gira conjunta entre Metallica y Megadeth.

“Creo que lo que tendría que pasar es que hubiera una gira conjunta de Megadeth/Metallica. Punto. Eso, estoy seguro, arreglaría todo. Podríamos pasar el rato. Compartir tiempo juntos. Pero sé que ellos no suelen girar como nosotros. Quiero decir, cuando nosotros salimos de gira, tocamos muchísimos conciertos”, dijo Dave Mustaine.

Mire también: ¿Fan de Megadeth? Estas son las 5 canciones que no deben faltan en su playlist

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megadeth (@megadeth)

Según explicó, compartir tiempo en la ruta, tocar juntos y convivir como bandas podría ayudar a cerrar viejas heridas y evitar que las conversaciones giren siempre en torno a conflictos antiguos. También reconoció que esto no sería fácil, ya que Metallica maneja un ritmo de giras distinto al de Megadeth.

El líder de Megadeth también señaló que no ha hablado con los integrantes de Metallica sobre el próximo lanzamiento de su versión de “Ride The Lightning”, canción clásica de la banda, y espera conocer su opinión cuando el tema se publique oficialmente este viernes 23 de enero.

Mientras tanto, Megadeth continúa con su agenda de conciertos y se presentará en Colombia los días 26 o 27 de abril en el Movistar Arena, en lo que será una nueva visita de la banda al país.