Megadeth es una de las bandas de rock metal más populares en la historia de la música, así que con el paso de los años se han posicionado con sus canciones que sonaron en todo el mundo. Hace unos meses, Dave Mustaine reveló que estaba listo para empezar con su gira de despedida en diferentes países y poner punto final a la banda.

Esto generó múltiples comentarios en redes sociales, en donde muchos están hablando sobre todo lo que será el futuro de estos artistas. Por eso, en medio de una entrevista a Dave Mustaine para el medio Primrordial Radio en Blabbermoyth.net, el cantante dio a conocer todo lo que se viene con esta histórica agrupación.

¿Qué va a pasar con Dave Mustaine de Megadeth?

Después de que se diera a conocer que en este nuevo año 2026 se iba a realizar la gira de despedida de Megadeth, varios usuarios aseguraron que la agrupación iba a llegar a su fin antes del 2027. Sin embargo, no todo sería de esa manera y vendrían muchos cambios, de la mano con su último álbum.

Por eso, empezaron a trabajar hace varios meses y recolectaron muchas ideas para todo lo que será esta nueva entrega, que va a tener en total diez canciones y una versión especial de ‘Ride The Lightning’ hecha por Dave Mustaine. Con todo esto, no solo quieren ganar números al ser los más escuchados con lo que sería su última producción, sino que podrían ir un paso más allá, al hacer historia con su última entrega.

Además, el artista confirmó nuevamente que esta sí será en definitiva la gira final de la banda, todo esto teniendo en cuenta el estado de salud de los artistas. Por un lado, diagnosticaron al líder con una contractura de Dupuytren, que no le permite tocar guitarra con facilidad.

También, Dave tiene una lesión progresiva en su mano izquierda, algo que con el paso del tiempo le va a traer muchos problemas por la estabilidad y el dolor tan fuerte que presenta. Ante la pregunta de hasta cuándo va a tocar con Megadeth, confesó que no tiene una fecha exacta, pero lo hará hasta que pueda.

“A la pregunta de cuánto va a durar la gira de despedida, la respuesta es que cuando ya no pueda tocar, dejaré de hacerlo. No voy a parar antes de que pueda. Pero no sé cuánto tiempo tardará en progresar esta enfermedad. Tengo el meñique y este dedo de un lado, entumecidos, el pulgar derecho; todo esto por haberme roto el cuello”, aseguró el cantante.

Actualmente, Dave Mustaine sigue luchando con sus enfermedades para poder seguir tocando con la banda sin problema. Pero en ocasiones los dolores aumentan y esto hace que todo sea más complejo, pero él insiste en seguir, hasta el último día.