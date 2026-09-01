¿Leandro Paredes se retira de la Selección Argentina tras salida de Lionel Messi? Jugador reveló su futuro

La Selección Argentina ha vivido horas de grandes cambios desde el pasado 31 de agosto. La leyenda de este combinado, Lionel Messi, sorprendió al mundo del deporte tras anunciar su retiro definitivo al combinado ‘albiceleste’.

‘La Pulga’ reveló que después de la caída en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, su salida del equipo argentino será definitivo.

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De hecho, esta no sería la unica salida de jugadores de la Selección Argentina. Otro de los miembros del combinado que saldrían de este equipo sería Leandro Paredes, tal y como reveló el mediocampista este 1 de septiembre.

¿Leandro Paredes se retira de la Selección Argentina tras salida de Lionel Messi?

Leandro Paredes ha sido uno de los jugadores más polémicos de la Selección Argentina en los últimos meses. El mediocampista que milita en Boca Juniors ha tenido varios momentos de revuelo, sobre todo por su actitud en cancha.

De hecho, este jugador afronta una larga suspensión de varios partidos en el combinado de Argentina, luego de hechos violentos después de la final ante España.

Este mediocampista tendría una larga ausencia del equipo. Aun así, el propio jugador reveló que podría no regresar a este combinado.

“Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije también en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo también. El que no esté él va a hacer difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente será una decisión difícil” reveló Paredes.

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Aún así, el propio Leandro aseguró que esto no ha sido hablado con Lionel Scaloni. Por ende, esta decisión no ha sido totalmente oficial.

A pesar de esto, Paredes podría ser otro de los ausentes, en una lista que además sumaría nuevas salidas deportivas durante los próximos meses.

Sin lugar a dudas, esto ha generado gran controversia, no solo en la Selección Argentina, sino para los fanáticos de este combinado que están a puertas de despedir a la generación campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Por el momento se esperan próximas decisiones por parte del cuerpo técnico, y también un posicionamiento oficial por parte de Lionel Scaloni con la convocatoria para los próximos amistosos que tendrá el equipo ‘albiceleste’, en pocas semanas.