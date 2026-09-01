Robert Plant reveló cuáles son sus tres canciones favoritas de Led Zeppelin; sonido fuerte y letra profunda

Los líderes de cada banda suelen tener algunos problemas cuando se trata de elegir su canción favorita de rock, pero este parece no ser el caso de Robert Plant, quien a lo largo de su vida habló de esos sencillos que “amaba” de Led Zeppelin. El listado llamó mucho la atención de sus seguidores, quienes nunca se imaginaron que los más “queridos” no hicieran parte de los más exitosos de la agrupación.

El medio de comunicación IndieHoy reveló el listado oficial de canciones favoritas que tuvo el artista, esto teniendo en cuenta sus declaraciones en diferentes entrevistas para programas de televisión o emisoras musicales. Allí, se tuvieron en cuenta los sencillos que más le gustaron en el momento de hacer la composición, como esos que sin duda se convirtieron en todo un éxito en un corto periodo de tiempo.

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Las tres canciones favoritas de Robert Plant, cantante de Led Zeppelin

The Battle of Evermore: Una canción que se estrenó en 1971 y logró posicionarse como una de las mejores al tener un estilo completamente diferente a lo que se había escuchado de la banda hasta ahora. Incluye varios sonidos de guitarra acústica que sorprendieron a sus seguidores, pero también un tono fuerte que hizo de esta canción algo completamente diferente, pero que logró captar la atención, al punto de conseguir millones de reproducciones en YouTube.

All My Love: La canción de Led Zeppelin que logró conquistar a cientos de personas con sus sonidos llenos de un rock que tuvo un significado especial para el vocalista. Habla sobre la pérdida de su hijo, Karac, en un momento que sin duda marcó a toda la familia, pero en donde decidieron recordarlo de la mejor manera, haciendo énfasis en esa felicidad que llegó a ocasionar en todo el hogar.

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In The Light: Se estrenó en 1975 y muchos dicen que es la obra “más rara” de la banda, en donde cuentan con una introducción que nadie esperaba escuchar. Fue un sencillo que lanzaron con el fin de mostrar un sonido diferente, pero que lograra captar la atención de todos esos amantes del rock progresivo, llegando así a convertirse en una de las obras favoritas del artista.