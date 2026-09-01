Atlético Nacional es uno de los clubes más importantes de Colombia, que cuenta con jugadores de lujo y una de las plantillas más costosas del fútbol profesional colombiano. Actualmente, el equipo se encuentra en la tercera posición con 12 puntos en cinco partidos jugados, así que aún debe algunos encuentros que fueron pospuestos debido a la emergencia nacional.

Aunque la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 ya dio inicio, aún los equipos se encuentran haciendo sus últimas compras del mercado de fichajes. Sin embargo, esto no sería del todo positivo para el equipo verdolaga, teniendo en cuenta que uno de sus mejores jugadores se podría despedir del equipo en los próximos días.

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El ‘Chicho’ Arango se podría despedir de Atlético Nacional

La llegada del crack al equipo paisa sorprendió a cientos de hinchas, quienes tenían una expectativa bastante alta de todo lo que sería su paso por el equipo. Sin embargo, hasta ahora, no se le ha visto en su mejor momento, así que muchas personas han estado pidiendo resultados por parte del jugador, que sería uno de los más costosos que tiene la plantilla en la actualidad.

Ahora, medios internacionales han afirmado que el jugador podría salir de Nacional en las próximas horas, pues un equipo de la MLS busca llevarlo nuevamente a las canchas de Estados Unidos. Según mencionaron varios periodistas, el equipo paisa habría recibido una oferta para dejarlo ir a Houston Dynamo y presentaron todo de manera formal con el fin de obtener al deportista antes del cierre del mercado de fichajes.

Dynamo approached Quakes for Chicho Arango & came to an agreement. Chicho, who is on loan at Atlético Nacional from Quakes, wants to finish his loan. Transfer window closes Wednesday. #DFTV https://t.co/Tn4M9W0znz — DynamoFanTV (@DynamoFanTV) September 1, 2026

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En caso de que se llegue a dar el negocio, Atlético Nacional recibiría una compensación económica, teniendo en cuenta que aún faltan cuatro meses de contrato del jugador antes de que pudieran salir.

Pese a eso, por ahora no se conoce información sobre si Nacional quiere dejar ir a Arango, teniendo en cuenta que la oferta sería bastante llamativa, o si, por el contrario, quieren seguir contando con el ‘crack’ durante lo que resta del 2026.