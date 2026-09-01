Expertos revelan cuál es la canción de rock más feliz según la psicología musical ¿La conoce?

El rock siempre trae varias sorpresas, así que hay un sencillo para cada ocasión: momentos tristes, felices, despedidas, bienvenidas, entre otros. En esta oportunidad, diferentes expertos dieron a conocer cuál es esa canción más feliz por llevar todas las características de la psicología musical, que produce diferentes sensaciones en el cerebro de cada persona.

Durante años, los expertos han hablado sobre todo lo que puede llegar a producir la música en las personas. De hecho, hay quienes han mencionado cuáles son los mejores sencillos que puede escuchar una persona para cada momento, logrando así que se produzcan diferentes sensaciones en el cerebro que impresionan a todos los expertos.

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¿Cuál es la canción de rock más feliz según expertos?

El Dr. Michael Bonshor, de la Universidad de Sheffield, a lo largo de los años se ha dedicado a trabajar en todo lo relacionado con la relación entre la música y el bienestar emocional de las personas. Fue así como logró identificar esa canción de rock que relacionan como la más feliz que se ha escuchado desde hace varios años.

Se trata del sencillo ‘Good Vibrations’ de The Beach Boys, una banda de rock-pop que lanzó esta canción en 1966, sin saber todo lo que iba a significar con el paso del tiempo. Según explicó el experto, esta canción logra tener la fórmula perfecta que logra emitir felicidad en poco tiempo.

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Esta tiene que ver con la tonalidad, que debe ser mayor a lo que se escucha normalmente, también tener una estructura diferente que logre marcar los tiempos, versos compuestos con excelentes mezclas y una introducción que marque la diferencia frente a los otros. Según menciona el experto, este tipo de sencillos logran convertir las emociones en algo de felicidad y tener una sensación de felicidad en el cerebro.

Aunque hasta ahora se investigó todo lo que podía producir este sencillo, desde que se dio a conocer el éxito en los 60, se convirtió en la número uno y muchos destacaron que esta era la mejor canción en la historia de The Beach Boys.