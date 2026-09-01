Richard Ríos cambia de equipo en el final del mercado de fichajes: seguirá el camino de Jhon Jáder Durán

Richard Ríos ha sido uno de los principales protagonistas del fútbol colombiano en los últimos tiempos. Este talentoso mediocampista ha sido clave para sus equipos y también para la Selección Colombia, gracias a su técnica y calidad.

Hasta este 1 de septiembre este jugador militaba en el Benfica de Portugal. No obstante, buscaba salida, para así mejorar su actualidad deportiva, y contar con un mejor ritmo de juego.

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Luego de varias negociaciones, este mediocampista aseguró su futuro deportivo con un nuevo equipo en el que jugará. Aquí les contamos los detalles sobre este nuevo traspaso.

Richard Ríos cambia de equipo en el final del mercado de fichajes

Richard Ríos ha sido una de las principales figuras del último día del mercado de fichajes. Este 1 de septiembre se cerró el paso de jugadores a nuevos clubes.

Muchas estrellas cambiaron de club, y uno de ellos fue el mediocampista Richard Ríos. Este jugador logró un cambio de aires, y seguirá el camino de su compañero de selección Jhon Jáder Durán.

Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el mediocampista se convirtió en nuevo jugador del Al-Ittihad, equipo en el que han militado estrellas como N’golo Kanté o Karim Benzema en las últimas horas.

Este club, al igual que el Al-Nassr, militan en la Saudi Pro League, por lo que el colombiano se marcha a Medio Oriente. El pase será en forma de prestamo, sin opción de compra, por lo que su paso planea ser fugaz por esta liga.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have agreed deal to sign Richard Rios, here we go!



Loan deal from Benfica until June 2027 with main part of salary covered, no buy option clause. Green light to sign next. 🇸🇦 pic.twitter.com/LfQT6F3J60 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

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Se espera que Richard Ríos regrese a Portugal en 2027, aunque luego de esto podría volver a buscar nuevos horizontes de cara a su futuro deportivo, y de una carrera que aun tiene mucho por delante.

Gustavo Puerta también fue protagonista

Richard Ríos no es el único que cambia de aires. Gustavo Puerta, otro mediocampista clave de la Selección Colombia también vivirá un traspaso.

Este jugador militaba en el Racing de Santander en España, pero ahora será parte del Olympiacos de Grecia. Sin lugar estos cambios han sorprendido a muchos, y serán claves para la ‘tricolor’.

Luego de este 1 de septiembre el mercado de fichajes cerró al completo, por lo que no habrán nuevos traspasos hasta el mercado invernal para Europa.