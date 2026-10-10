Las rutas de TransMilenio para el mejor fin de semana metalero de 2026 en Bogotá: Iron Maiden y Rock Al Parque

Este fin de semana de octubre será uno de los más importantes del año para los amantes del metal en Bogotá. Dos de los eventos más esperados del 2026 se darán en un mismo fin de semana, con la gran unión entre Iron Maiden y Rock Al Parque.

‘La doncella de hierro’ llega a la capital con un show imperdible al mismo tiempo que uno de los festivales más esperados por los amantes del pogo.

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Si usted va a ir a alguno de estos 2 eventos y quiere resolver su transporte, aquí le contamos cuales son las rutas de TransMilenio especiales para este fin de semana a puro metal.

Las rutas de TransMilenio para el mejor fin de semana metalero de 2026 en Bogotá

El metal tiene 2 citas imperdibles este fin de semana en la capital. Bogotá se prepara para vivir por todo lo alto las emociones de Rock Al Parque.

Sin embargo, al mismo tiempo se vivirá uno de los conciertos más esperados de todo el año, como lo es el show de Iron Maiden en la capital.

El festival ocurrirá en el Parque Simón Bolívar los días 10, 11 y 12 de octubre, mientras que en el caso del concierto de la banda de Bruce Dickinson, la cita será el 11 en el escenario del Vive Claro.

Claramente, frente a estas dos citas, uno de los elementos más importantes será la movilidad. Para apoyar en este aspecto, desde TransMilenio se han anunciado rutas especiales para estos 2 eventos.

Por un lado, para el Rock Al Parque 2026, TransMilenio tendrá cuatro estaciones opetando en trocal los días sábado y lines. Estas son: 7 de agosto y Movistar Arena en la troncal NQS; y CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro en la trocal ElDorado.

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En el caso puntual del domingo, la operación ocurrirá con 2 estaciones puntuales, la NQS: 7 de agosto y Movistar Arena. Del mismo modo, también habrá operación extendidas en 17 rutas sobre la avenida carrera 68.

🎸 ¿Listo para Rock al Parque? TransMi también se prepara para el festival 🤘 Del 10 al 12 de octubre, tendremos horarios extendidos para que llegues y regreses del Parque Simón Bolívar 🏞️🚏🏡⬇️ https://t.co/uCkxwvGLmu — TransMilenio (@TransMilenio) October 5, 2026

Rutas para Iron Maiden

Finalmente, en el caso del show de Iron Maiden, el transporte para este concierto será con operación especial en la estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, que contarán con 15 rutas para la llegada al ‘venue’, además de 33 rutas sobre carrera 68 y calle 53.

Sin lugar a dudas, si va a asistir a uno de estos eventos, se recomienda planear su camino con antelación, y verificar en los canales oficiales de TransMilenio los detalles puntuales de estas rutas mencionadas.