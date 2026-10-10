Programación de Rock al Parque HOY sábado 10 de octubre en el día uno; Apocalyptica, Kraken y más
Todo lo que debe saber para el primer día de Rock al Parque HOY sábado 10 de octubre en el Parque Simón Bolívar.
Todo lo que debe saber para el primer día de Rock al Parque HOY sábado 10 de octubre en el Parque Simón Bolívar.
Llegó el fin de semana más esperado por los rockeros en Colombia y es que desde HOY sábado 10 de octubre y hasta el lunes 12, las personas van a poder vivir una experiencia diferente en el Parque Simón Bolívar con todo lo que será Rock al Parque 2026 en la celebración de los 30 años. En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, quienes estarán a cargo de poner a cantar a todos los asistentes a este show.
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La primera cita es este sábado 10 de octubre, en donde se espera la llegada de cientos de personas a los cuatro escenarios que estarán habilitados para desarrollar este evento. Sin embargo, tenga en cuenta las recomendaciones y el pronóstico del clima de cada día con el fin de ir bien preparado para los tres días cargados de música y un homenaje completo a esta cultura en el país.
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