Programación de Rock al Parque HOY sábado 10 de octubre en el día uno; Apocalyptica, Kraken y más

Llegó el fin de semana más esperado por los rockeros en Colombia y es que desde HOY sábado 10 de octubre y hasta el lunes 12, las personas van a poder vivir una experiencia diferente en el Parque Simón Bolívar con todo lo que será Rock al Parque 2026 en la celebración de los 30 años. En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, quienes estarán a cargo de poner a cantar a todos los asistentes a este show.

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La primera cita es este sábado 10 de octubre, en donde se espera la llegada de cientos de personas a los cuatro escenarios que estarán habilitados para desarrollar este evento. Sin embargo, tenga en cuenta las recomendaciones y el pronóstico del clima de cada día con el fin de ir bien preparado para los tres días cargados de música y un homenaje completo a esta cultura en el país.

Programación para HOY sábado 10 de octubre en Rock al Parque 2026

Plaza de eventos del parque Simón Bolívar

Solennium de 2:00 p. m. a 2:40 p. m.

Narcocracia de 2:55 p. m. a 3:35 p. m.

Veinre de 3:50 p. m. a 4:30 p. m.

Hellbutcher de 4:50 p. m. a 5:40 p. m.

Burning Witches de 6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Stratovarius de 7:15 p. m. a 8:15 p. m.

Perpetual Warfare de 8:35 p. m. a 9:20 p. m.

Apocalyptica de 9:45 p. m. a 10:45 p. m.

Tarima ECO

No Dependiente de 3:00 p. m. a 3:40 p. m.

End It de 3:55 p. m. a 4:45 p. m.

Agua Bendita de 5:00 p. m. a 5:50 p. m.

Nadie de 6:05 p. m. a 6:55 p. m.

I.R.A. de 7:10 p. m. a 8:00 p. m.

Darkest Hour de 8:15 p. m. a 9:15 p. m.

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Escenario BBC

Darkness de 2:50 p. m. a 3:35 p. m.

El Em3 de 3:50 p. m. a 4:35 p. m.

Real House of Hate de 4:55 p. m. a 5:40 p. m.

Kraken de 6:00 p. m. a 6:45 p. m.

Info de 7:05 p. m. a 7:50 p. m.

Pornomotora de 8:10 p. m. a 8:55 p. m.

Los Setas de 9:15 p. m. a 10:00 p. m.

Tarima Bio By Vans