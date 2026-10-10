Falcao hará su regreso a las canchas en las próximas horas y es que el deportista está listo para poder vestir nuevamente la camiseta del Manchester United en un partido que muchos estaban esperando. Así se dio a conocer en las últimas horas, cuando el Tigre reveló que ya se encontraba en Indonesia a la espera de su gran regreso en el juego de las leyendas.

En esta oportunidad, va a usar la camiseta de uno de los equipos que lo ayudó a crecer y lo convirtió en uno de los mejores nueve que se ha visto en el país. Ahora, se va a reunir con varios de sus excompañeros y otras de las figuras que estuvieron en el club hace varios años.

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Hora y dónde ver en VIVO el regreso de Falcao a las canchas

El ‘Tigre’ será el gran líder que va a estar junto a Manchester United en un partido con grandes estrellas del fútbol como Dimitar Berbatov, Rio Ferdinand y Ryan Giggs, quienes tienen que enfrentarse contra el Arsenal.

Este juego está programado para el próximo sábado 10 de octubre del 2026 a las 6:00 a.m. hora Colombia y las personas lo van a poder seguir en VIVO completamente GRATIS por medio del canal de YouTube Rans Entertainment, donde se va a mostrar el minuto a minuto del encuentro. Es importante mencionar que el juego se va a desarrollar en la mañana, porque este se está jugando en el Estadio Gelora Bung Karno de Indonesia, donde van 12 horas adelante.

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Aunque es un partido amistoso, varias personas están al tanto de todo lo que será volver a ver en el campo de juego a varias estrellas. El encuentro hace parte del programa Global Champions Impact, quienes ya en varias oportunidades se han encargado de reunir a varias de las leyendas más importantes del fútbol en Europa.