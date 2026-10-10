El disco de Slayer que cambió por completo la historia del Trash Metal; se estrenó hace 40 años

La industria musical se sigue posicionando con diferentes géneros que, sin duda, llaman la atención de los más grandes y pequeños en casa. Uno de los ritmos más populares y escuchados por cientos de personas en el mundo es el trash metal, el cual sufrió una transformación completa hace 40 años, cuando se estrenó un popular disco de Slayer.

Si usted es un amante de este género, sin duda en algún momento ha escuchado una de las canciones de estos artistas. De hecho, en varias oportunidades se ha hablado de cómo esta banda logró cambiarlo todo, en un momento donde los protagonistas de esta industria eran los integrantes de Metallica, quienes se encargaron de posicionar estos sonidos fuertes y agresivos.

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¿Cuál es el disco de Slayer que cambió la historia del Thrash Metal?

El siete de octubre de 1986, Slayer dio a conocer su disco ‘Reign In Blood’, uno de los mayores éxitos que, para muchos de sus fans, es el mejor álbum de estudio que se ha escuchado en este género. Quienes han escuchado estas canciones, mencionan que sin duda es toda una obra de arte, en donde durante aproximadamente 30 minutos se escuchan sonidos fuertes que pocos grupos han logrado.

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Cada canción los lograba motivar un poco más que la anterior, así que cuando lo lanzaron, muchos pensaron en agregar nuevos sencillos. Pese a eso, Slayer siempre tuvo claro que estos sonidos eran todo lo que estaba buscando; por eso siempre las sesiones para grabar eran en la noche, muy cerca de las 12:00, pues era su momento de “total inspiración”.

Sobre la portada no hay mucho por decir; dejaron volar su imaginación y Lerry Carroll fue quien plasmó todas sus ideas en esta imagen. Allí se ven rostros, cuerpos, cachos, animales, corazones y muchas imágenes que ni ellos mismos estaban seguros de usar, pero fue un comentario “repugnante” de uno de sus familiares lo que los llevó a tomar la decisión.