Importante acontecimiento se celebra mismo fin de semana de Rock al Parque 2026: Razón del festivo



Rock al Parque 2026 es uno de los festivales gratuitos más grandes alrededor del rock y multiples sonidos más en la región. Los días 10, 11 y 12 de octubre, el parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá espera recibir a miles de asistentes en la celebración de los 30 años del festival.

¿Qué acontecimiento se celebra el mismo fin de semana de Rock al Parque 2026?

El fin de semana de Rock al Parque 2026 coincide con una de las fechas más significativas del calendario nacional: el puente festivo del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, conocido tradicionalmente en toda Hispanoamérica como el Día de la Raza.

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Esta festividad será el lunes 12 de octubre gracias a los beneficios de la legislación laboral colombiana, lo que al mismo tiempo, asegura los tres días consecutivos de descanso necesarios para el desarrollo de este masivo festival musical.

¿Por qué se celebra el Día de la Raza?

El origen histórico de esta conmemoración se remonta al 12 de octubre de 1492, fecha que marca la llegada de la expedición de Cristóbal Colón al continente americano. Este acontecimiento cambió el rumbo de la historia al iniciar un profundo proceso de intercambio cultural, social y económico entre Europa y el llamado Nuevo Mundo.

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En la actualidad, la fecha ha dejado de ser un homenaje a la conquista española para convertirse en un espacio de reflexión sobre el encuentro de las distintas civilizaciones que moldearon el territorio.

Hoy en día, el propósito central de este día festivo es exaltar y salvaguardar la riqueza plurietnica de Colombia. La celebración rinde un homenaje directo a las raíces y al legado de los pueblos indígenas originarios, a las comunidades afrodescendientes y a la herencia hispánica.

Arranca la cuenta regresiva para Rock al Parque 2026

Estamos a semanas de uno de los eventos culturales más representativos de la capital colombiana. Se estima que Rock al Parque no solo logra reunir a un sinnúmero de bandas de alto calibre alrededor de la cultura rock. Además, se ha convertido en una fecha especial para miles de turistas en latinoamérica, quienes llegan a disfrutar de lo que IDARTES ha preparado.

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Con los años, Rock al Parque ha contribuido de manera incremental al posicionamiento de Bogotá como atractivo turistico y de paso, ayudar al sector hotelero.