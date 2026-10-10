Qué está prohibido entrar al Rock al Parque el 10, 11 y 12 de octubre: Camisetas de fútbol en lista

Faltan tan solo unas horas para que se dé inicio a la celebración de los 30 años de Rock al Parque 2026, uno de los eventos más esperados por cientos de personas cada año. En esta oportunidad, serán tres días llenos de música en donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes bandas para todos los gustos, así que esta edición promete ser una experiencia que nadie se quiere perder.

La cita es el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre del 2026 desde las 12:00 p.m. en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Recuerde que la entrada es GRATIS, pero las personas deben llegar temprano si quieren asegurar un buen lugar para disfrutar de todo el show.

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¿Qué NO se puede entrar a Rock al Parque 2026?

Esta celebración de los 30 años de Rock al Parque va a contar con cuatro escenarios a lo largo del Parque Simón Bolívar, donde las personas van a poder disfrutar de los diferentes artistas nacionales e internacionales. Por eso, el ingreso al lugar estará habilitado por la Calle 63 y por la Carrera 60; las personas en condición de discapacidad podrán ingresar en compañía de un adulto.

Según han anunciado desde el distrito, las personas deberán pasar por diferentes filtros de seguridad en donde serán muy estrictos al decomisar los elementos prohibidos en el evento. Este es el listado final de las cosas que NO podrá llevar al show de rock.

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Camisetas de equipos de fútbol nacionales e internacionales

Banderas y trapos de ningún tipo

Aerosoles

Sombrillas que tengan puntas metálicas

Latas

Carpas para armar

Elementos de vidrio

Instrumentos musicales

Armas

Bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas

Animales de compañía

Cámaras profesionales

Bicicletas o patinetas

Drones

El ingreso está autorizado para mayores de 14 años, pero deben ir acompañados de un adulto responsable durante todo el evento. Al finalizar el concierto, se van a habilitar varias salidas y rutas de SITP para que todos los asistentes puedan llegar sin problema a sus casas.