Las mejores series de anime que todo gamer debería ver; ‘Cyberpunk: Edgerunners’ en la lista

Las mejores series de anime que todo gamer debería ver
Para descubrir las mejores series que todo amante de los videojuegos debería ver, decidimos recurrir a la inteligencia artificial, en concreto a Google Gemini. El resultado es una selección pensada especialmente para gamers, con historias que conectan directamente con su pasión por los mundos virtuales, las mecánicas de juego bien definidas y las narrativas épicas que recuerdan a las mejores experiencias dentro de un videojuego.
‘Cyberpunk: Edgerunners’
Esta es sin duda una obra maestra visualmente para todo amante de los videojuegos. Logró lo que pocos hicieron, que miles de personas se puedirab conectar con el juego ‘Cyberpunk 2077’ y volvieran a jugarlo tras ver la serie. Es una producción cruda y emocionakmente devastadora. Se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.
‘Arcane’
La narrativa y el estilo visual se basa en el universo de ‘League od Legends’ que la hacen casi que obligatoria para todos los amantes de los videojuegos. Se puede decir que es una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la pantalla que sacó Netflix.
‘Castlevania y Castlevania: Nocturne’
Acción gótica pura. Si le gustan los metroidvania o los juegos de acción oscura, la historia de los Belmont es una delicia visual para las personas. Se encuentra disponible en Netflix.
‘NieR:Automata Ver1.1a’
Esta serie capta perfectamente la filosofía del juego de ‘Yoko Taro’ y su melancolía. Es una experiencia con una banda sonora completamente sublime y que le encantará a todos los que están en el mundo gamer.