‘Dustin’ de Stranger Things hace pequeño spoiler sobre el final de la serie: “consigan pañuelos”

‘Stranger Things’ es una de las series de mayor reconocimiento en la actualidad. Esta producción ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la trama de tonos oscuros que presenta para sus fanáticos.

Para muchos, esta serie es una de las más brillantes en la historia de la televisión, por lo que la emoción en este 2025 es total, por lo que será el gran final con su temporada 5.

Hace pocas semanas se lanzó el primer volumen de esta última parte, lo que ha disparado la expectativa por el gran cierre. Sin embargo, en medio de este contexto, ‘Dustin’, uno de los personajes de la serie realizó un gran ‘spoiler’.

‘Dustin’ hizo pequeño spoiler al final de ‘Stranger Things’

Gracias al éxito de la serie, varios de los protagonistas del elenco de esta producción han ganado un reconocimiento y cariño y notable.

Varios actores han sido destacados por su talento, y también por la forma en que han logrado encarnar a los personajes que están dentro de esta serie.

Uno de ellos de hecho es justamente Dustin Henderson, personaje que es interpretado por Gaten Matarazzo, uno de los más queridos por el público.

Este actor destaca dentro de la producción, e incluso recientemente se refirió a la misma con un ‘pequeño spoiler’ sobre lo que será el final de esta serie.

Gaten dio una entrevista para ‘ET’, donde dio unas palabras a sus fanáticos al asegurar que entiende la ansiedad que existe por este final.

Aun así, aseguró que deben empezar a prepararse para lo que será el final de esta serie. ‘Dustin’ explicó que debe “conseguir pañuelos, helados, y unirse a amigos y familia” para lo que será un gran final.

Claramente esto preocupa a los fanáticos, sobre todo por la posibilidad de ver la muerte de más personajes.

¿Cuándo saldrá la última parte?

‘Stranger Things’ se prepara para un gran lanzamiento próximamente. Esta serie confía en dar por todo lo alto el cierre a una trama icónica.

El primer volúmen fue lanzado hace algunas semanas, pero para ver el final deberá esperar al lanzamiento de las partes 2 y 3.

La segunda será estrenada el 25 de diciembre, mientras que el gran final será el 31 del mismo mes.