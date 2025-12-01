¿Más de 10 días? Este es el tiempo que tardaría en VER toda la serie de One Piece

Ya se dieron a conocer varios detalles de la llegada de la serie de anime ‘One Piece 1152’, una de las más populares de los últimos años, que promete convertirse en la más vista. Por lo que en los últimos días se dio a conocer que el capítulo 1152 se va a estrenar el próximo domingo siete de diciembre del 2025 y hay varias personas emocionadas con esta nueva entrega.

Aunque todo son capítulos independientes, hay quienes se animan a ver toda la saga, pero lo que no se imaginan es que podrían tardar varios días en esto. Por lo que, según han dado a conocer varios expertos, la trama te podrá enganchar en segundos, pero terminar toda la serie podría llevarte una larga temporada.

¿Cuánto tiempo tardaría en ver toda la serie de ‘One Piece’?

‘One Piece’es una serie de anime que fue creada por Eiichiro Oda y se convirtió en todo un fenómeno global que conquistó a cientos de personas en todo el mundo y de todas las edades. Por lo que en los últimos 25 años han estrenado diferentes episodios que no solo le dan continuidad a esta historia, sino que también conquistaron a los fans con las aventuras de estos personajes.

Monkey D. Luffy quiere convertirse en el rey de los piratas, por lo que usa todos sus poderes sobrenaturales para poder lograrlo. Pero en esa búsqueda, se da cuenta de que su verdadero objetivo es encontrar el tesoro ‘One Piece’, por lo que justo ahí comienzan una serie de aventuras, que nadie se llegó a imaginar.

Hasta ahora, ‘One Piece’ tiene un poco más de 1.100 capítulos, cada uno de aproximadamente 25 minutos. Esto quiere decir que, si quisiera ver todos los episodios sin descansar durante las 24 horas del día, esto le llevaría aproximadamente 19 días y medio.

Sin embargo, esto no sería posible, teniendo en cuenta que las personas deben dormir durante la noche, lo que quiere decir que no podrían estar conectadas a la pantalla todo el tiempo. Por lo que, si quiere dedicar cuatro horas al día para ver los capítulos de la serie, se podría demorar 114 días, y si solo usa dos horas, hasta siete meses.



Todos los episodios de ‘One Piece’ están disponibles en Crunchyroll, por lo que allí puede encontrarla en español y puede elegir cuál de los episodios quiere ver.