Bring Me The Horizon llega a los cines con su concierto L.I.V.E: Fecha y cómo verlo en Colombia

La experiencia en vivo de Bring Me The Horizon dará el salto a la pantalla grande con el estreno de su concierto cinematográfico “L.I.V.E. In Sao Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)”, una producción que recoge uno de los momentos más importantes en la historia reciente de la banda británica y que también llegará a salas de cine en Colombia.

La película muestra el multitudinario show que el grupo ofreció en 2024 en el Allianz Parque, en São Paulo, donde más de 50 mil personas acompañaron a la agrupación en una noche que marcó un récord dentro de su carrera. La banda, liderada por Oliver Sykes, apostó por una producción de gran formato que ahora podrá revivirse desde una perspectiva mucho más cercana gracias al trabajo audiovisual.

Lo que se sabe del concierto de Bring Me The Horizon

Para esta grabación, el equipo utilizó tecnología de última generación, con múltiples cámaras ubicadas en distintos puntos del estadio, tomas aéreas con drones y un diseño pensado para transmitir la magnitud del espectáculo.

Además, el montaje integra fragmentos registrados por los propios asistentes, lo que aporta una mirada distinta y conecta directamente con la energía del público. La propuesta visual también incorpora elementos del universo conceptual que la banda ha desarrollado en su etapa más reciente, especialmente el relacionado con Post Human: Survival Horror, ampliando la narrativa que han construido en torno a su música.

En el plano musical, el repertorio funciona como un recorrido por diferentes etapas de su discografía. El setlist incluye canciones que se remontan a Sempiternal, uno de los trabajos más influyentes en su consolidación internacional, y llega hasta los lanzamientos más actuales. De esta manera, el concierto no solo destaca por su dimensión técnica, sino también por ofrecer una panorámica completa de la evolución sonora del grupo.

Fecha y cómo verlo en Colombia

El estreno en cines se realizará por tiempo limitado, con funciones programadas para los días 25 y 28 de marzo en distintos países. En Colombia, las cadenas de exhibición ya confirmaron horarios y salas para estas proyecciones. La preventa arrancó el 11 de febrero y registró una respuesta inmediata por parte de los seguidores, lo que confirma el fuerte vínculo que la banda mantiene con su público latinoamericano. No obstante, recuerde estar revisando constantemente en los principales cines por si depronto encuentra una entrada disponible.

