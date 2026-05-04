Dave Mustaine habló sobre la rivalidad que tendría Megadeth con Metallica ¿Es por una canción?

Sin duda alguna, dos de los grandes exponentes del rock y el metal en el mundo son Megadeth y Metallica, quienes se vienen posicionando como las bandas más importantes de la industria. Pero la historia de estas agrupaciones no es tan agradable como muchos creen y una nació después de un gran conflicto entre los integrantes de estas bandas.

Dave Mustaine fue uno de los líderes de Metallica, quien salió de la banda después de tener varios problemas con sus compañeros. Fue así como decidió darle vida a Megadeth, una agrupación que rápidamente se abrió paso en la industria musical con varios sonidos que lograron conquistar a todos los fans, dejando atrás todo lo que vivió con su primera banda, para poder consolidar nuevamente a otros artistas.

Sin embargo, la historia entre los artistas ha estado llena de polémicas, por un lado hablando sobre todo lo que pasó para que se separara, mientras que otros mencionan que todo esto quedó en el pasado y llegó el momento de crear nueva música. Por eso, Dave Mustaine decidió hablar nuevamente del tema, asegurando que este capítulo quedó en el pasado y revelando lo que hay detrás de la supuesta rivalidad de Megadeth con Metallica.

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¿Por qué nació el problema entre Megadeth y Metallica?

En días pasados, Mustaine dio una entrevista al medio de Brasil Ibagenscast, en donde habló sobre todo lo que han sido sus canciones. Pero en especial, de todo lo que hay detrás de la inclusión de las canciones de Ride The Lightning a sus shows en VIVO, recordando todo lo que vivió con Metallica.

El artista deja claro que en este momento se quiere encargar de ser el mejor, versionando las canciones que él escribió junto a James cuando estaban en la banda. Esto teniendo en cuenta que cuando dejó la agrupación, todo cambió por completo y muchos de los créditos de sus éxitos se los habrían atribuido a otras personas.

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“La explicación del porqué versioné esas canciones fue porque las escribí con James Hetfield, y al igual que con las demás canciones que compuse, cuando me fui, se cambiaron algunas partes y se atribuyeron los créditos a otras personas“, aseguró el artista.

Aunque no deja claro si este fue uno de los motivos que los habría llevado a tener una rivalidad, sí deja claro que esto no fue del todo de su agrado. Tanto Dave Mustaine como James Hetfield trabajaron juntos en varios sencillos, pero tras separarse, cada uno quiso quedarse con sus canciones por separado.

“Y es que me quieran o me odien, nunca podrán borrarme. Y creo que cuando la gente pueda mirar con aceptación y cariño a las dos bandas y no intenten mantener algo que yo no quiero que siga adelante. Yo ya no quiero una disputa, dejé todo eso atrás hace mucho tiempo”, finalizó el líder de Megadeth.