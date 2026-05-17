Las canciones de rock que fueron censuradas en Colombia y desataron polémica

El rock siempre ha tenido una relación complicada con la censura. En Colombia durante las décadas de los 70,80 y 90, varias canciones y bandas fueron señaladas por autoridades, sectores conservadores e incluso medios de comunicación que consideraban que su música promovía rebeldía, drogas o comportamientos inmorales.

Muchas veces las prohibiciones no fueron oficiales, si existieron vetos en emisoras, restricciones en conciertos y campañas que buscaban evitar que ciertos temas sonaran públicamente.

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Metallica y el miedo al rock satánico

Canciones de la banda como Master Of Puppets o Enter Sandman llegaron a ser señaladas por supuestos mensajes satánicos o por hablar de drogas y oscuridad. En varias emisoras juveniles existieron restricciones para emitir ciertos temas en horarios familiares.

Incluso era común que padres y colegios relacionaran el rock o el heavy metal con comportamientos peligrosos o violencia.

Guns Roses fue blanco de polémicas

Canciones de la banda como Welcome to the Jungle o Rocket Queen fuero criticadas por su contenido sexual y por la imagen agresiva que proyectaba la banda liderada por Axl Rose.

Además, durante los años 90 varias estaciones de radio evitaban pasar versiones completas de algunas canciones debido al lenguaje explicito. Estas restricciones hicieron que la música se volviera más popular entre jóvenes.

Nirvana y el temor a las letras depresivas

Después de la muerte de Kurt Cobain, varias personas comenzaron a relacionar canciones como Smells Like Teen Spirit o Come As You Are relacionadas a la depresión juvenil y rebeldía.

En alguno de los casos conservadores colombianos se pensaba que estas canciones influían negativamente en los adolescentes.

La censura terminó haciendo más grandes muchas canciones

Muchas de las canciones que intentaron censurar terminaron convirtiéndose en clásicos. Para las generaciones de antes escuchar rock era una forma de romper reglas, cuestionar normal y sentirse libres.

Canciones que antes se consideraban peligrosos son vistas hoy en día como himnos históricos del rock.

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