Las 5 bandas más populares del thrash metal: Metallica y más gigantes del género

El thrash metal es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Este estilo sonoro cuenta con una gran cantidad de pasión, tal y como lo demuestran sus miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Bandas legendarias han sido capaces de dejar este estilo en lo más alto, sobre todo con éxitos que se han convertido en himnos inigualables e históricos.

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Muchas de ellas se han convertido en agrupaciones con un legado grande e icónico. Para demostrar el peso jerárquico de varios de los referentes de este estilo, les contamos aquí las 5 bandas más populares del thrash metal.

Las 5 bandas más populares del thrash metal

Para nadie es un secreto que el thrash metal ha tenido varias figuras icónicas a lo largo de su historia como género. Bandas como Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth han demostrado su fuerza en el mundo.

De hecho, de forma particular, estas 4 bandas son llamadas ‘los 4 jinetes del thrash metal’. Este legado se ha sostenido por un largo tiempo. Sin embargo, otra bandas han surgido en este contexto.

Grandes grupos se han convertido en referentes de este estilo, y justo así lo demuestra su popularidad en Spotify.

De acuerdo con esta plataforma de ‘streaming’ musical, las 5 bandas más populares, según su cantidad de reproducciones al mes son:

1- Metallica – 33,5 millones de reproducciones

2- Pantera – 9 millones de reproducciones

3- Megadeth – 5,3 millones de reproducciones

4- Slayer – 3,5 millones de reproducciones

5- Sepultura – 2,2 millones de reproducciones

Cada una de ellas son una parte icónica para el thrash metal, y han acumulado éxitos que resuenan de forma incansable por el mundo.

Sin lugar a dudas, estos grupos son brillantes para la industria, y así lo demuestran sus trayectorias, y la cantidad enorme de fanáticos que logra acumular a nivel internacional.

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Claramente, este es uno de los estilos más brillantes de la historia de la música. El poderío de estos sonidos han resultado estridentes y encantadores para millones de personas.

Este género ha sido la compañía de miles de personas alrededor de todo el mundo. El sonido de estos grupos ha sido la banda sonora de grandes fanáticos, y eso demuestra su legado icónico entre generaciones.