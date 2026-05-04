La banda de heavy metal que tiene un histórico récord inigualable: sorprendió a todo el mundo

El heavy metal cuenta con una cantidad histórica de éxitos enorme, gracias a varias bandas legendarias, y a una cantidad enorme de años de trayectoria como género musical.

Varias canciones enormes han marcado época, con un lugar brillante dentro de álbumes absolutamente legendarios compuestos por bandas gigantes.

Más noticias: La canción de heavy metal ‘perfecta’ para dejar de sobrepensar: velocidad, emoción y brillo

Sin embargo, hay una banda puntual del heavy metal que tiene un lugar destacado en el género. Esto gracias a un récord absolutamente inalcanzable, y que además es deseado por varios colegas.

La banda de heavy metal con un récord inigualable

Dentro de la historia del heavy metal varias bandas han brillado de forma legendaria. Una gran cantidad de agrupaciones han encantado a sus fans de manera inigualable.

Agrupaciones como Metallica, Black Sabbath o Iron Maiden se han ganado un puesto selecto en la historia del género.

Sin embargo, hay una de este grupo que tiene un récord que la distancia de forma notable de las demás, y le permite posicionarse como una banda con una marca inigualable.

Se trata de, nada más y nada menos que, Metallica. La banda de James Hetfield tiene un poderío brillante, demostrado en una cantidad legendaria de canciones y discos.

No obstante, hay uno de forma concreta que le permitió ganar un récord que sigue vigente en la historia, y que para muchos fanáticos es absolutamente irrepetible.

Más noticias: ¡No es de Metallica! Esta es la canción más exitosa en la historia del heavy metal

Se trata de la marca del álbum de heavy metal más vendido en la historia de la industria. Esto fue logrado gracias al ‘Black Album’, el icónico disco homónimo de esta agrupación.

Este álbum fue lanzado en 1991, y llegó a acumular más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial, lo que le permitió superar a varios discos de la época y del pasado.

Para nadie es un secreto el peso histórico de este lanzamiento, que además, marcó un cambio notable en el sonido de Metallica.

Un cambio de sonido

Esta agrupación es reconocida de forma central por el thrash metal. Aun así, en este disco optó por explorar el heavy, donde brilló de manera inigualable.

Varias de las canciones de este álbum resultaron en exitos enormes, como es el caso de ‘Wherever I May Roam’, o ‘Enter Sandman’, composición más escuchada en la historia de Metallica.

Este disco resalta como el más grande en la industria del metal en materia de mercado, lo que le da un logro enorme a la carrera de Metallica.