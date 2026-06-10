Este es el tipo de metal más popular e histórico de la música: ¿Thrash, nu o heavy?

El metal es uno de los estilos más grandes en la historia de la música. Este género ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la presencia de bandas enormes que han compuesto éxitos enormes para la industria.

Artistas y figuras enormes han sido capaces de formar un legado inigualable, además de un nivel de fama destacad por varias décadas.

Particularmente, este es un género amplio lleno de subestilos que han contado con características distintas en su sonido y formación.

Más noticias: Así fue el día histórico en el que Metallica demando a todos sus fans; nadie se lo esperaba

Muchos de estos, de hecho, han llegado a alcanzar una popularidad internacional indudable. No obstante, hay un tipo de metal que se lleva la corona, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuál es el tipo de metal más popular de la historia?

Para nadie es un secreto que estilo como el heavy, el nu o el thrash han sido capaces de marcar época dentro del metal. Cada uno de ellos ha tenido una etapa trascendental en la historia.

Sin embargo, hay uno que ha llegado a marcar récords de forma notable, al menos en la etapa moderna de la música.

Justo así lo demostró el ‘influencer’, Bradley Hall. Este joven amante del metal reveló al estilo rey del metal, a partir de las reproducciones mensuales que acumulan sus bandas líderes en Spotify.

A partir del recorrido de varias bandas, los estilos fueron clasificados por reproducciones de la siguiente manera:

1- Nu – 194.016.053

2- Trad/Old School – 70.622.914

3- Thrash/Groove – 61.949.645

4- Metalcore – 56.886.540

5- Power – 15.856.846

6- Prog – 15.790.245

7- Melodeath – 6.242.699

8- Deathcore – 5.683.021

9- Death – 3.287.286

Claramente esta coronación resalta al nu como el gran líder del momento. La popularidad de este subgénero es brillante, sobre todo por la presencia de bandas icónicas como líder.

Más noticias: Los 5 discos más vendidos en la historia del metal: el número 1 rompió un récord inigualable

Linkin Park, System of a Down o Limp Bizkit son algunas de las bandas líderes de este estilo. De hecho, la más grande del momento es la agrupación de Mike Shinoda.

Los ‘soldiers’ han mantenido a Linkin Park como una de las bandas más grandes del momento, por lo que es clave para posicionar el nu como el más popular del metal.

Sin dudas, el metal es profundo y amplio en su haber, por lo que su legado es innegable, gracias a una potencia irresistible y brillante.