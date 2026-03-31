El histórico álbum de metal que cumple 35 años en 2026: rompió un récord inigualable

El metal es uno de los géneros más brillantes en su larga trayectoria. Cientos de fanáticos se han inspirado con este estilo sonoro, y se han apasionado por ruidos que marcan época desde hace varias décadas.

Dentro de este género abundan canciones inigualables, así como también álbumes brillantes que han funcionado como compilaciones de ‘tracks’ absolutamente históricos.

Uno de los mayores éxitos en la historia del metal cumple 35 años en este 2026, y en esta ocasión aprovechamos para resaltarlo, y además, contarles sobre un legendario récord que aun sostiene.

El legendario disco de metal que cumple 35 años en 2026

Indudablemente, varias bandas han sido capaces de marcar época dentro de este género. Agrupaciones de la talla de Slayer, Megadeth o Metallica han logrado dejar una huella en un estilo sonoro que no hace más que crecer.

Parte del legado de estas agrupaciones dice presente en varias de sus producciones, sobre todo en el caso puntual de los álbumes.

Más noticias: Inteligencia artificial eligió a la banda más aburrida del metal: blanda, comercial y repetitiva

De hecho, hay uno compuesto por una de estas bandas que es considerado entre lo más grande del metal, y que ha logrado a romper marcas brillantes.

Se trata, nada más y nada menos que, el ‘Black Album’ de Metallica. Esta es, para muchos, la producción más polifacética de la banda de San Francisco.

Su recorrido es indudable, y de hecho en este 2026 cumple 35 años desde su salida al mercado. Este álbum presenta ‘tracks’ imperdibles, como es el caso de ‘Wherever I May Roam’ o por supuesto, ‘Enter Sandman’.

El éxito fue tal que funcionó como una pieza central en la discografía de esta banda, al igual que el ‘Ride The Lightning’, el ‘Master of Puppets’ o el ‘Kill ‘Em All’. Sin embargo, hay un logro en particular que lo resalta y lo destaca por encima de los demás.

Más noticias: 3 canciones románticas de rock y metal que dominaron la década de los ’90’s: Metallica y más

Este álbum es el más vendido en la historia del metal, con ventas aproximadas de 30 millones de copias, al punto de superar a otras producciones enormes, de la misma banda o de otros genios del género, lo que demuestra su éxito de forma brillante e inigualable.

Para muchos, el sonido que presenta este álbum ha llegado a traspasar fronteras, y es una pieza clave en el legado tanto de Metallica, como del metal como género.