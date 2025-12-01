Millie Bobby Brown de Stranger Things estaría muy cerca de llegar a Marvel con los ‘X-Men”

Stranger Things sin duda se convirtió en la producción más exitosa del 2025, por lo que Netflix logró posicionar la cinta como una de las más vistas y hasta colapsar la plataforma con su estreno, el pasado 26 de noviembre. Este es el fin de una larga historia, en donde se le vio crecer a varios de los actores, como también se evidenció que hicieron historia al ser parte de, hasta ahora, la serie más vista en la plataforma.

Pero este no sería el fin en la carrera de estos actores, pues, según se dio a conocer en las últimas horas, varios de los protagonistas de la cinta ya tienen algunas propuestas de trabajo con importantes productoras. Este sería el caso de Millie Bobby Brown, quien estaría siendo buscada por Marvel para lo que sería una nueva película de los X-Men.

¿Millie Bobby Brown va a trabajar con Marvel?

Marvel es una de las productoras más populares en todo el mundo, por lo que sus películas sin duda han sido éxito tras éxito. Pero los fans desde hace algunos años están a la espera de lo que será la llegada de una nueva cinta de ‘X-Men’, una de sus películas más icónicas.

Pese a eso, hasta hace poco, no se tenían detalles sobre si esto podría ser una realidad. Pero en las últimas horas, se dio a conocer que presuntamente Millie Bobby Brown, conocida como ‘Once’ en Stranger Things, podría llegar a la pantalla grande en una de estas producciones.

La joven no solo se hizo popular por todo lo que vivió en Stranger Things, en donde, sin duda, se destacó en cada episodio. Sino que también tuvo una aparición especial en producciones como ‘Damsel’, ‘Estado eléctrico’ y ‘Enola Holmes’, logrando conseguir un protagonismo importante en la industria.

Ahora, se dice que la joven tendría un papel crucial en todo lo que sería la nueva película de los ‘X-Men’ y, aunque no detallas cuál sería el papel que ella tendría, sí se dice que podría tener mucho protagonismo en la historia. Pese a eso, falta esperar más información en los próximos días, cuando revelen adelantos de lo que trae la cinta.