Estrenan nuevo ‘Netflix’ con más de 4.000 películas gratis; fue creado por un equipo de Wikipedia

Cada vez son más las plataformas de streaming que sorprenden a cientos de usuarios en todo el mundo con su contenido, una de ellas, Netflix. Sin embargo, muchas de ellas hacen parte de un catálogo de producciones en donde los usuarios deben pagar para ver cada cinta.

Por eso, en las últimas horas, se dio a conocer la nueva plataforma, en donde los usuarios van a poder encontrar más de 4.000 películas totalmente gratis. Todo esto, después de que un grupo de editores de Wikipedia desarrollara ‘WikiFlix’, un sitio web en donde hay cientos de producciones cinematográficas que va a poder ver sin pagar.

Se trata de películas, series o cortometrajes que son totalmente de dominio público, pero que en esta plataforma va a poder encontrar con total facilidad. Así que todos los usuarios, sin importar dónde estén, van a poder acceder a este contenido de forma totalmente legal, sin tener que ingresar a plataformas piratas.

¿Cómo ver películas totalmente GRATIS en línea?

Según se dio a conocer, el nuevo sitio web ‘WikiFlix’ cuenta con una estética visual que es muy parecida a Netflix, por lo que todos los usuarios van a poder navegar sin problema y encontrar sus producciones con facilidad. Además de encontrar cientos de títulos, muchos de ellos están en alta calidad, para que los vea sin problema.

Por otro lado, algo que llama mucho la atención de los usuarios es que tiene una interfaz en donde es muy fácil encontrar el contenido y, lo que es mejor, las personas no necesitan registrarse. Tampoco se van a encontrar con muros de pago, ni mucho menos con publicidad, lo que mejora un poco la experiencia.

La plataforma no contiene ningún tipo de contenido propio, sino que trabaja por medio de reproductores de sitios terceros. Es decir, en algunos momentos, las producciones que usted va a ver se van a reproducir por medio de plataformas como YouTube o Internet Archive.

Esto no solo les garantiza a los usuarios mejor calidad de imagen, sino que garantiza que la plataforma permanezca estable durante todo momento, haciendo de todo esto una experiencia mucho mejor ante las personas que vean sus contenidos.