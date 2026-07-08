¿Cuándo se estrena Black Clover temporada 2? Fecha oficial, tráiler y últimas noticias de anime

El anime se sigue apoderando de las pantallas en diferentes países del mundo; en esta oportunidad se viene el estreno de lo que sería la segunda temporada de la serie ‘Black Clover’, que vendría cargada de muchas sorpresas. Así se dio a conocer por medio de la página web oficial de los creadores de la producción, quienes revelaron que después de cinco años, ya tiene lista la segunda parte de la cinta.

La primera parte contó con 170 capítulos y se convirtió en una de las más populares, que, sin importar la fecha de estreno, se posicionó como una de las más vistas en diferentes plataformas e incluso en plataformas de video en línea. Por eso, la expectativa por todo lo que va a traer esta segunda parte es alta, en especial por toda la trama que podrían presentar los personajes principales.

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¿Cuándo se estrena Black Clover temporada 2?

En las últimas horas, se dio a conocer que la segunda parte de Black Clover se va a estrenar en el mes de octubre del 2026, cuando se cumplen cinco años y medio desde su primera emisión. Para esta nueva temporada, van a tener algunas novedades en su equipo, como la participación de Itsuko Takeda, quien va a estar a cargo del diseño de los personajes, mientras que Minako Seki será la compositora musical.

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“Nos estamos exigiendo al máximo para mostrarles una versión aún más poderosa de ellos. Apoyen a Asta y a todas las nuevas aventuras que van a tener”, aseguró Tanemura, desde la producción.

El primer episodio de la serie se va a mostrar en medio del evento Anime Expo 2026, en donde además Crunchyroll confirmó que será la plataforma encargada de transmitir todo lo que será la segunda temporada. Por ahora, no hay información sobre cuántos episodios va a tener esta nueva entrega, pero la expectativa entre los fans es alta, teniendo en cuenta lo que se espera de la serie.