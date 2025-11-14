‘One Piece’ cambia de protagonista en nuevo anime que no incluirá a Luffy ¿Cuál es?

One Piece, la popular serie creada por Eiichiro Oda, continúa expandiendo su universo más allá de la historia principal de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja. Desde su debut en 1997, el manga y el anime han conquistado audiencias en todo el mundo, generando películas, videojuegos, obras teatrales y adaptaciones especiales que exploran personajes fuera de la trama central.

Le puede interesar: 5 animes imperdibles para todo fanático de ‘One Piece’; Dragon Ball en la lista

El éxito global de la franquicia ha permitido que distintos proyectos inspirados en One Piece salgan a la luz, muchos de ellos basados en materiales complementarios creados por Oda y otros autores. Entre estos se encuentran novelas ligeras y relatos cortos que profundizan en el pasado, motivaciones y vivencias de varios personajes secundarios.

¿Cuál es el nuevo anime de ‘One Piece’?

Durante el One Piece Day 2025, celebrado el pasado 9 de agosto en el evento especial de seiyuus de la Saga Egghead, se confirmó la producción de un nuevo anime titulado ‘One Piece: Heroinas’. Esta adaptación se basa en la serie de novelas escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa, que reúnen relatos centrados en las mujeres del mundo de One Piece.

Originalmente publicadas en la revista One Piece Magazine y posteriormente recopiladas en dos volúmenes, las historias incluyen episodios protagonizados por Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Vinsmoke Reiju y Uta.

Mire también: El legendario anime psicológico que llega a los cines de Colombia ¿Cuándo se estrena?

El anime estará dirigido por Haruka Kamatani (One Piece in Love), con diseños de personajes de Takashi Kojima (Flip Flappers) y guion a cargo de Momoka Toyoda (One Piece Fan Letter). Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno ni el formato en el que será transmitido, pero sí se presentó un primer póster promocional con Nami y Robin en el estilo visual del anime.

Con este anuncio, One Piece: Heroinas se suma a otros proyectos en marcha como el remake de The One Piece producido por Wit Studio y la segunda temporada del live-action de Netflix.