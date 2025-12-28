¿Dónde ver el último capítulo de ‘One Piece’ del año? Su emisión cambiará en 2026

One Piece se prepara para cerrar una etapa histórica. Este 28 de diciembre se emitirá el último episodio del anime antes de una larga pausa, marcando además el cierre de lo que oficialmente será considerada su primera temporada, tras 26 años ininterrumpidos al aire.

La serie basada en el manga de Eiichirō Oda alcanzará el episodio 1155, que también pondrá punto final al arco de Egghead. Con este capítulo, el anime más longevo y exitoso de la industria japonesa se despedirá temporalmente de sus seguidores para dar paso a un importante cambio en su formato de emisión.

¿Dónde ver el último episodio del anime?

El episodio 1155 de One Piece estará disponible a través de Crunchyroll, plataforma que en los últimos años se ha consolidado como la principal casa del anime a nivel internacional. Allí, los fans podrán ver el capítulo en simultáneo con Japón, como ha ocurrido con los estrenos recientes.

Tras la emisión de este episodio, la serie entrará en una pausa de tres meses, que responde a ajustes creativos y de producción de cara a la nueva etapa que comenzará en 2026.

El futuro de One Piece y su nuevo formato de emisión

Desde Toei Animation confirmaron que One Piece cambiará su modelo tradicional de emisión continua para adaptarse a un formato por temporadas, similar al de otras grandes franquicias.

A partir de 2026, el anime estrenará 26 episodios por año, divididos en bloques, lo que permitirá una producción más cuidada. El arco de Elbaf será el primero en inaugurarse bajo este nuevo esquema.

El regreso de One Piece está programado para el 5 de abril de 2026, fecha en la que los seguidores podrán reencontrarse con Luffy y los Sombrero de Paja. Mientras tanto, Toei Animation ya lanzó un primer adelanto del próximo arco, además de mostrar nuevas imágenes de la segunda temporada de la serie live-action, como parte de la estrategia para acompañar la espera.

Con este episodio final, One Piece no solo se despide de Egghead, sino también de una forma de emisión que lo acompañó durante más de dos décadas, dando inicio a una nueva era para la franquicia.