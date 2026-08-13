Apps de transporte tendrán viajes GRATIS para voluntarios en Bogotá; Paso a paso para acceder

El pasado lunes, Colombia vivió una tragedia para la que nadie estaba preparado; se presentó un fuerte temblor de magnitud 7.4 que causó varios daños en Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Buenaventura y gran parte del Chocó. Tras el movimiento telúrico se han registrado daños millonarios, personas que lo perdieron todo y van más de 200 fallecidos.

Por eso, en diferentes puntos de Colombia y de Bogotá, la capital, las personas han creado puntos de acopio con el fin de poder recolectar diferentes productos que necesitan todas las personas afectadas. Incluso, los grandes estadios y coliseos ya se han destinado para que lleguen alimentos, productos y todo tipo de ayudas en medio de este difícil momento que vive el territorio nacional.

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Apps de transporte ofrecen servicios GRATIS a voluntarios en Bogotá

Según se dio a conocer en días pasados, diferentes plataformas de transporte han ofrecido sus servicios GRATIS con el fin de transportar voluntarios a los grandes puntos de acopio. Esto solo aplica para ir al Estadio El Campín, el lugar más grande de la capital donde se están recibiendo ayudas, y también a la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana.

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Cabify dio a conocer que a todas las personas que vayan a la sede administrativa de la Cruz Roja en Bogotá y al Campín, van a tener un viaje sin costo. Esto aplica desde el 12 al 16 de agosto en la jornada desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. con el fin de poder acceder al descuento; recuerde que en el caso de la Cruz Roja debe poner directamente la dirección, es decir, Cra 24 #73 – 38.

🚨 En BOGOTÁ. POR FAVOR DIFUNDIR Prográmese para mañana. Con Cabify podrá viajar SIN COSTO al Campín y a la Cruz Roja para ser entregar sus donaciones. ¡SIGAMOS AYUDANDO! pic.twitter.com/T2D8sKPBFy — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) August 13, 2026

Para los voluntarios que quieran trabajar hasta altas horas de la noche en los centros de acopio en Bogotá, la aplicación de Didi también habilitó viajes gratis para estas personas. Tenga en cuenta que debe poner la dirección exacta de la Cruz Roja, con el fin de que pueda aplicar el descuento.