Imitador de Axl Rose audicionó en nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ pero no le alcanzó: así fue su presentación

‘Yo Me Llamo’ es, sin lugar a dudas, uno de los programas más grandes y reconocidos de la televisión colombiana. Este reality show ha cautivado a miles de personas en el mundo, gracias a la forma en que cautiva a miles de fanáticos en el día a día.

En las emisiones de este programa se han presentado grandes talentos. Muchos han sido capaces de emular en físico y en talento a figuras notables del entretenimiento.

Algunos de ellos, de hecho, han imitado a figuras históricas del rock y del metal. Incluso, uno de ellos se dio en una de las ediciones recientes del programa, bajo el traje de Axl Rose.

En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos su audición y como le fue a esta versión ‘Yo Me Llamo’ de Axl Rose.

Imitador de Axl Rose audicionó en nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’

En los últimos años hemos visto a varias leyendas del rock ser imitados en ‘Yo Me Llamo’. Este programa ha contado con el talento de grandes figuras del género, emulados por fanáticos de la imitación.

Nombres como Jim Morrison o Till Lindemann estuvieron presentes en temporadas recientes. Durante este nuevo inicio de la temporada y sus audiciones, varios aspirantes volvieron a pasar por la evaluación de César Escola, Amparo Grisales, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán.

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De hecho, uno se atrevió a imitar a Axl Rose, el histórico cantante de Guns N’ Roses en los escenarios. El participante intentó cantar una parte de ‘Welcome To The Jungle’, con el baile del cantante incluido.

Sin embargo, su estilo y talento no convenció a los jurados, quienes le pidieron que parara antes de llegar al estribillo. Al participante no le alcanzó, y aunque aseguró ser un cantante con el que se inspiró muchos, no logró la talla necesaria para ser aceptado.

Algunos comentarios aprovecharon para decir que fue ‘la versión de Temu’. Aunque, otros aplaudieron su intento, y la pasión que demostró en su intento al imitar a Axl Rose.

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De hecho, Amparo Grisales también le agradeció su intento. Aun así, no pudo convencer al jurado para ser parte de esta nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ que ya ha tenido a varias estrellas imitadas en los escenarios.