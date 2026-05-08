La peligrosa razón por la que recomiendan no pedir recibo en el cajero automático

En plena expansión de las estafas digitales, una acción cotidiana que millones de personas realizan frente al cajero automático empezó a generar preocupación entre especialistas en seguridad bancaria: imprimir el recibo de una extracción.

Aunque para muchos representa una forma de llevar control de sus movimientos financieros, expertos advierten que ese pequeño comprobante puede transformarse en una herramienta útil para delincuentes informáticos.

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Las modalidades de fraude vinculadas a datos bancarios crecieron de manera sostenida durante los últimos años. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier descuido para obtener información sensible y desarrollar engaños cada vez más sofisticados. Un enlace falso, una llamada sospechosa o incluso un ticket abandonado pueden convertirse en la puerta de entrada a una estafa económica.

El riesgo de dejar “pagando” un recibo tras un retiro

Cada vez que una persona termina una operación en un cajero automático, el sistema ofrece la posibilidad de imprimir un comprobante. Sin embargo, especialistas recomiendan evitar esta práctica porque esos papeles suelen incluir datos relevantes, como parte del número de cuenta, el saldo disponible o detalles de la operación realizada. En manos equivocadas, esa información puede facilitar maniobras fraudulentas.

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Además, distintas entidades financieras alertaron sobre casos en los que delincuentes recogieron recibos descartados para contactar posteriormente a los usuarios haciéndose pasar por representantes del banco. Con datos parciales obtenidos del comprobante, los estafadores buscan generar confianza y convencer a las víctimas de entregar información confidencial, claves o códigos de seguridad.

Alternativas para no imprimir recibo en el cajero

Ante este escenario, los bancos impulsan alternativas digitales más seguras para consultar movimientos y saldos. Las aplicaciones móviles se consolidaron como una de las herramientas más utilizadas por los clientes debido a la rapidez y practicidad que ofrecen. Desde el celular, los usuarios pueden revisar operaciones en tiempo real, verificar ingresos y egresos, y recibir alertas instantáneas sobre cualquier movimiento sospechoso.

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Pese a estas recomendaciones, todavía existen personas que prefieren imprimir el comprobante después de retirar dinero. En esos casos, los especialistas aconsejan conservar el recibo en un lugar seguro y destruirlo completamente antes de tirarlo a la basura. Romper el papel en varias partes o utilizar trituradoras domésticas puede evitar que terceros accedan a información privada.