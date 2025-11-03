¡Ojo! Esto es lo que debe hacer al retirar dinero del cajero para evitar ser víctima de fraude con su tarjeta

Cada vez son más las personas que aseguran ser víctimas de robo u estafa cuando van a retirar dinero en los cajeros electrónicos de diferentes bancos en el país. En algunos casos, mencionando que han sido robadas mediante el método de clonación de tarjetas, mientras que otros aseguran que no pueden sacar el dinero, pero sí lo debitan, entre otros.

Por eso, le traemos una serie de recomendaciones que debe seguir para evitar ser víctima de los ladrones durante esta temporada de fin de año, cuando son muy comunes los robos. Así que debes seguir una serie de pasos a la hora de retirar dinero del cajero, que te podría ayudar a estar más seguro con tu cuenta.

Haga esto al retirar dinero en los cajeros electrónicos y evite fraude

Actualmente, a lo largo del territorio nacional hay cientos de cajeros electrónicos y aunque en varias ocasiones los bancos han mencionado que todos se encuentran vigilados y controlados, hay quienes prefieren asegurarse antes de retirar dinero. Además, ya se han denunciado casos en donde personas inescrupulosas, se quedan con el dinero que la persona retiro e incluso, ponen un clonador de tarjetas para cometer fraude.

Por eso, antes de usar un cajero electrónico que se encuentra en la calle, en una zona un poco abandonada, debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. Aunque para algunos, suelen ser muy usuales, para otros es de suma importancia seguirlos, para mantener la seguridad.

Primero, asegúrese de que el lugar cuente con las condiciones de seguridad mínimas, que no haya personas sospechosas cerca del lugar, esto en especial si va a retirar altas sumas de dinero. En estos casos, se recomienda pedir ayuda a las autoridades, quienes le podrían brindar protección.

Antes de introducir la tarjeta, verifique que en el sitio donde va a introducirla, no haya ningún otro elemento adicional fuera de lo normal. Es decir, que todo se encuentre en orden y no tenga otro lector de más que pueda ayudar a que le dupliquen la tarjeta.

Finalmente, pero lo más importante, siempre debe revisar que la abertura en donde sale el dinero, esté inmóvil y segura. En algunos casos, ponen algo de pegante, para que los billetes se queden en ese lugar y no salgan, pero el dinero sí se debita de su cuenta, por lo que este paso es bastante relevante.

Finalmente, no olvide retirar su tarjeta y borrar cualquier huella que deje en evidencia la clave de su tarjeta, débito o crédito. Esto hará que todo se mantenga seguro, incluso después de salir del cajero automático.