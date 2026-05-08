Flamengo va por los puntos tras la suspensión del partido de Libertadores en Medellín: fuerte sanción para el DIM

La crisis que desató la suspensión del duelo entre Independiente Medellín y Flamengo en la Conmebol Copa Libertadores 2026 ya escaló a un escenario crítico para el club antioqueño. Lo que inicialmente parecía un episodio aislado de desorden en el estadio Atanasio Girardot ahora amenaza con convertirse en uno de los casos disciplinarios más graves del torneo continental en los últimos años.

La Conmebol analiza posibles sanciones deportivas y económicas luego de los incidentes registrados durante el compromiso, que apenas alcanzó a disputarse durante algunos minutos antes de quedar completamente detenido por motivos de seguridad.

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Las detonaciones, el humo provocado por pólvora y los disturbios dentro y fuera del escenario deportivo obligaron a interrumpir el espectáculo mientras jugadores y cuerpos técnicos abandonaban el terreno de juego en medio de la incertidumbre.

La situación tomó mayor gravedad cuando las autoridades comenzaron a intervenir en distintos sectores del estadio. La Policía realizó operativos para contener alteraciones del orden público cerca de la tribuna donde se ubicaban integrantes de la barra organizada del DIM. Al mismo tiempo, aficionados reportaron fuertes explosiones en los alrededores del Atanasio Girardot, mientras algunos accesos fueron desalojados por prevención.

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Durante la transmisión oficial, periodistas de ESPN informaron en vivo que los estruendos continuaban escuchándose fuera del escenario deportivo incluso después de la suspensión parcial del encuentro. Ese panorama incrementó la preocupación de los delegados de la Conmebol y de la delegación brasileña.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

La petición de Flamengo tras suspención de partido contra el DIM

Flamengo reaccionó de inmediato y pidió oficialmente quedarse con los tres puntos del partido. José Boto, director deportivo del club carioca, responsabilizó al equipo local por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad exigidas por el reglamento continental.

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“La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad”, declaró el dirigente brasileño ante los medios de comunicación.

Posteriormente, el directivo reforzó la posición del campeón continental y dejó abierta la posibilidad de un fallo administrativo favorable para el club brasileño.

“Esperamos ganar los tres puntos. El propio presidente de ellos (de Independiente Medellín) quería jugar a puerta cerrada, pero reconoció que no había seguridad ni dentro ni fuera del estadio”, agregó.

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La hinchada del Deportivo Independiente Medellín no dejó jugar el partido de esta noche por Copa Libertadores ante el Flamengo, y pese a la suspensión de la plaza,… pic.twitter.com/Z7JG73CRNj — Colombia Noticias (@CNotiWeb) May 8, 2026

Las sanciones a las que se expone el DIM

Las investigaciones preliminares apuntan a que las protestas surgieron como una manifestación de sectores de la barra brava contra los directivos del club antioqueño. La tensión se desbordó rápidamente y terminó obligando a la organización a cancelar el partido.

Ahora, la expectativa gira alrededor de la decisión oficial de la Conmebol. El DIM podría enfrentar multas cercanas a entre los 100mil y los 400 mil dólares, cierres de tribunas, derrota administrativa e incluso una eventual expulsión de competiciones internacionales. Según versiones divulgadas por el periodista Julián Céspedes, el organismo sudamericano considera especialmente graves las fallas de seguridad, el uso de pólvora y la imposibilidad de completar el compromiso.