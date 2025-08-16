Cómo usar el celular para identificar billetes de 100 mil o 20 mil falsos: Truco fácil

En un mundo donde las estafas monetarias siguen siendo un desafío constante, las aplicaciones móviles han surgido como herramientas clave para combatir el fraude y ayudar a verificar la autenticidad de los billetes. Con el avance de la tecnología, las soluciones digitales se han vuelto más accesibles y efectivas, permitiendo a los usuarios protegerse de recibir dinero falso de forma rápida y sencilla.

Una de las aplicaciones más innovadoras en este campo es Cash Reader Bill Identifier, disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone. Esta herramienta facilita la verificación de billetes con solo escanearlos mediante la cámara del dispositivo móvil. Al otorgar permisos básicos, como el acceso a la cámara, la aplicación permite a los usuarios verificar la autenticidad de los billetes en cuestión de segundos, gracias a un sistema avanzado que analiza las características de cada divisa.

Le puede interesar: El billete colombiano por el que le podrían dar una buena fortuna

Lo más destacado de esta aplicación es su enfoque inclusivo. Cash Reader Bill Identifier está diseñada para personas con discapacidad visual, permitiéndoles no solo verificar si el billete es auténtico, sino también conocer su valor. Mediante una serie de audios, los usuarios pueden escuchar la confirmación de si el billete escaneado es verdadero o falso. Esta característica resulta fundamental para la inclusión financiera de personas con dificultades visuales, que muchas veces son blanco fácil de estafas.

Otra alternativa

Por otro lado, otra aplicación que ha ganado popularidad es MCT Money Reader, exclusiva para dispositivos Android. Esta herramienta se destaca por su simplicidad y efectividad. Para utilizarla, el usuario debe activar la opción “recognize” y escanear el billete con la cámara trasera del teléfono. Una vez hecho esto, la app procesa la imagen y confirma si el billete es genuino o no.

Necesita saber: ¿Cómo saber si alguien está espiando su celular? Hay varios trucos

Además de su función de escaneo, MCT Money Reader también ofrece una guía educativa sobre cómo identificar billetes de manera manual, lo cual la convierte en una herramienta integral para evitar fraudes. Su capacidad para detectar billetes falsificados con rapidez y precisión la convierte en una opción confiable tanto para comercios como para usuarios particulares que desean proteger sus transacciones diarias.

No olvidar los métodos tradicionales

A pesar de la popularidad de estas aplicaciones, los métodos tradicionales de verificación de billetes siguen siendo relevantes. El Banco de la República ha establecido una serie de pautas para identificar billetes falsos, las cuales siguen siendo esenciales. Las cinco claves fundamentales son: mirar, tocar, levantar, girar y comprobar.

No se pierda: Ahorre almacenamiento en el celular con esta nueva función de WhatsApp

Estos pasos implican observar cuidadosamente los colores y símbolos del billete, tocarlo para notar relieves, sostenerlo al trasluz para descubrir imágenes ocultas, girarlo para identificar cambios de color, y verificar la fluorescencia del billete con una lámpara UV.