Así es la barbería que queda debajo de un puente en Bogotá: ¿A cómo el corte?

La Alcaldía de Bogotá transformó debajo de uno de los puentes más transitados de la ciudad, en un lugar comercial que sorprendió a todos los capitalinos. Entre el ruido de los carros y el movimiento constante de la ciudad, este pequeño espacio demuestra que el talento y el emprendimiento pueden aparecer en los lugares más inesperados. Pero, ¿a cuánto está el corte en esta particular barbería capitalina? Aquí le contamos todos los detalles.

Así es la barbería que queda debajo de un puente en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la remodelación debajo del puente vehicular de la calle 53 con carrera 30, el cual estaba marcado por los malos olores y por ser un espacio muy inseguro. Por tal motivo, se decidió hacer una inversión de 1.326 millones para la recuperación del espacio público que, ahora se convirtió en una zona comercial y muy diferente a lo que era.

Las columnas debajo del puente ahora son una galería de arte, el espacio cuenta con dos baños públicos y también con dos locales comerciales. Uno de ellos una cafetería y una barbería llamada ‘Donde Daniel’.

A través de sus redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer el lugar, la atención y los precios de esta barbería, convirtiéndose incluso en uno de los primeros clientes del servicio que opera bajo el puente. La iniciativa ha generado una reacción muy positiva entre los bogotanos y, según anunció la Alcaldía, este modelo se implementará en otros 17 bajopuentes de la ciudad.

@carlosfgalan Estamos transformando espacios que antes estaban olvidados. Hoy inauguramos la zona debajo del puente de la Calle 53 con NQS, que pasó de ser un punto de deterioro e inseguridad, a convertirse en un corredor urbano con vida, cultura y encuentro. Este es el segundo de los 18 espacios debajo de puentes que recuperaremos con la estrategia Puentes que Unen, liderada por el DADEP, en articulación con la comunidad, entidades del Distrito y el sector privado. Cuando la ciudadanía y las instituciones trabajan juntas, los espacios se convierten en mejores lugares para todos. ♬ Tonight – Felix Tena

¿A cómo el corte?

Según lo mostrado en el video compartido por el alcalde, esta particular barbería ofrece precios sorprendentemente bajos: el corte básico cuesta $12.000 COP. No obstante, el valor puede variar si el cliente solicita servicios adicionales, los cuales tienen un costo extra.

Aun así, el precio sigue siendo bastante económico, especialmente si se compara con las tarifas habituales en las barberías de Bogotá, donde un corte suele oscilar entre $15.000 COP y $20.000 COP.