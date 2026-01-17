¿Usaron ChatGPT? Directora de “Stranger Things” aclaró rumores sobre el uso de IA en el final

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix. Con la llegada de su quinta y última temporada, la producción volvió a ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma y cerró una etapa clave para la compañía y para sus seguidores.

El impacto de este final también se trasladó a otros formatos. A comienzos de enero, Netflix estrenó el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, una producción de dos horas que muestra el detrás de cámaras del cierre de la serie.

Sin embargo, el documental no solo despertó interés por su contenido, sino que también dio origen a un rumor. Tras su publicación, algunos espectadores comenzaron a especular con la idea de que el episodio final de la serie habría sido escrito con ayuda de ChatGPT.

La teoría surgió a partir de una escena en la que los hermanos Ross y Matt Duffer aparecen organizando ideas en un documento de Google, mientras en la barra se ven tres pestañas de ChatGPT.

The Duffer Brothers had three ChatGPT tabs and one Reddit tab open while writing the ending of ‘STRANGER THINGS.’ pic.twitter.com/ESWa8Z1njT — A Shot (@ashotmagazine) January 13, 2026

¿Qué dijo la directora del documental de ‘Stranger Things’ sobre el rumor?

Ante el fuerte rumo, Martina Radwan, directora del documental, se refirió públicamente a estas versiones en una entrevista con The Hollywood Reporter. Allí puso en duda las conclusiones que se sacaron a partir de esa escena.

“¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto? Hay mucho debate donde dicen: ‘No sabemos realmente, pero asumimos’”, señaló Radwan. Además, comparó la situación con el uso cotidiano de herramientas digitales: “Para mí, es como, ¿no tiene todo el mundo esto abierto para hacer una rápida investigación?”.

La directora aclaró que no tiene conocimiento de que se haya utilizado ChatGPT durante el proceso de escritura. “Nadie ha probado realmente que estuviera abierto. Es como tener tu iPhone al lado mientras escribes una historia. Usamos estas herramientas mientras hacemos otras cosas. Siempre hay muchas cosas pasando”, explicó.

Radwan también fue consultada directamente sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la sala de guionistas y negó haber visto algo fuera de lugar. “No, por supuesto que no. Observé intercambios creativos, conversaciones”, afirmó. Y agregó: “La gente piensa que ‘sala de guionistas’ significa que todos están escribiendo. Lo que se ve es creatividad en acción, conversación, desarrollo de la historia. Todo lo demás son suposiciones”.

El documental sigue de cerca a los hermanos Duffer durante la preparación y filmación de la última temporada y fue presentado como un homenaje tanto para los fans de la serie como para quienes tienen curiosidad por conocer cómo funciona una gran producción de Hollywood desde adentro.