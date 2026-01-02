La mejor canción de rock and roll para manejar en un viaje de carretera: es adrenalina pura

El rock and roll ha sido un género que, sin dudas, ha marcado época desde hace varias décadas. Este estilo sonoro ha emocionado a miles, y ha sido capaz de dejar a varios artistas y bandas posicionados en lo más alto de la industria.

Muchas de las canciones de este género se han convertido en éxitos totalmente inigualables, al punto de ser himnos que siguen siendo coreados a todo pulmón en muchos contextos.

Gracias a esto, varias composiciones pertenecientes al rock and roll son acompañantes perfectos a la hora de hacer varias actividades. Una de ellas de hecho es conducir, por lo que aquí les tenemos la mejor canción de este género para ir en un viaje de ruta.

¿Cuál es la mejor canción de rock and roll para manejar?

Sin lugar a dudas, la música es una acompañante perfecta para el día a día. Varias actividades permiten disfrutar de esta compañía de forma notable, a partir de letras o melodías inolvidables.

Una de las acciones que encajan a la perfección a la hora de escuchar música es manejar en un viaje de carretera. Miles de amantes de la industria aprovechan este tiempo de trayecto para escuchar a sus artistas favoritos.

Hay muchas canciones que encajan perfectamente en este contexto. Sin embargo, vamos a destacar un éxito puntual que es el mejor para manejar en un viaje.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Highway Star’, una canción perteneciente a Deep Purple, una de las bandas más brillantes del rock.

Dicha pieza fue lanzada en 1971, y formó parte clave de ‘Machine Head’, un destacado álbum de la banda.

Esta composición destaca de manera notable, sobre todo por su pulso constante y de adrenalina que transmite en sus compases.

La adrenalina que transmite esta canción le hará vivir un gran momento en la carretera, mientras disfruta del paisaje y de un gran viaje, en soledad o acompañado.

Incluso, el solo de guitarra que presenta esta canción le permitirá mantener sus emociones en lo más alto, con una pieza que es de las más destacadas del rock and roll.

Sin dudas, este éxito es histórico, y no hay mejor ocasión que disfrutarlo mientras va manejando de camino a un viaje en carretera.