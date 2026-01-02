Esta es la canción más pegadiza de la carrera de Queen: es un clásico hipnótico

Queen es una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del rock y la música. Los liderados por Freddie Mercury han enamorado a miles de fanáticos, incluso varios años después de su retiro, gracias a su estilo.

La agrupación británica ha pasado al frente de la industria rock desde hace varias décadas, y sus fanáticos los consideran parte indudable de la historia musical del mundo.

Esto ha sido logrado a partir de varias canciones sumamente trabajadas. Muchos de sus éxitos han resaltado por ser sumamente pegadizos, sobre todo en su ritmo.

Por ello, aquí les contamos cual es la canción más pegadiza en toda la carrera de Queen como banda de rock.

¿Cuál es la canción más pegadiza de Queen?

El catálogo de Queen es uno de los más amplios y ricos en sonido en la historia de la música. Esta banda se caracterizó por gran experimentación incluso en sus melodías, lo que cautivó al público desde el comienzo.

Curiosamente, parte de esa innovación sigue siendo sorpresa en la actualidad, por lo que Queen aun cautiva a los amantes del rock a día de hoy.

Esto se ha conseguido con canciones de la talla de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ o ‘Don’t Stop Me Now’.

Sin embargo, hay una canción por encima de estas. De hecho, la mencionada resalta sobre todo por su forma de tomar un ritmo pegadizo y grabarse en la mente de los fanáticos.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Another One Bites the Dust’. Esta canción inicia con una linea de bajo que se repite de forma cíclica, y que ha sido capaz de tatuarse en la mente de sus fanáticos.

Este éxito fue lanzado en 1980, y formó parte del álbum ‘The Game’. Aun así, su vigencia se mantiene y actualmente esta canción sigue destacando al ser para muchos, la más pegadiza de Queen, con una línea de bajo que llega a ser hipnótica.

Queen acumula grandes éxitos con millones de seguidores alrededor del mundo, y sin espacio para dudas, esta es una de las canciones más brillantes de la historia del rock.

Sin dudas, Queen acumula éxitos notables, lo que la convierte en una banda líder del rock, incluso varias décadas después de su retiro de los estudios de grabación.