El álbum que cambió la historia de Iron Maiden para siempre: fue un nuevo comienzo

Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia del heavy metal. La potencia de los liderados por Bruce Dickinson es innegable, y así lo demuestra la cantidad enorme de éxitos que han logrado cosechar en un carrera extensa y enorme.

Para nadie es un secreto que varias de las composiciones de Iron Maiden se han convertido en éxitos absolutamente brillantes y generacionales.

Sin embargo, hay un álbum en concreto que fue el encargado de cambiar la historia de la banda para siempre, y aquí les contamos de cual se trata.

El álbum que cambió la historia de Iron Maiden

Iron Maiden ha logrado establecer un estilo y una identidad inconfundibles dentro de la historia del metal. Varios fanáticos son capaces de reconocer de manera sencilla el sonido de esta agrupación.

A pesar de esto, construir esta identidad tomó un largo tiempo, durante el cual varios artistas desfilaron por la formación de este grupo.

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La agrupación que se conoce como Iron Maiden hoy en día empezó a formarse a principios de los ’80’s. En aquel momento la banda ya había lanzado 2 álbumes, pero pronto saldría el que lo cambiaría todo.

Se trata del ‘The Number of the Beast’ en 1982. Este álbum fue el salto hacia la fama sin vuelta atrás por parte de este grupo, gracias a éxitos absolutamente históricos, como el homónimo de esta propia producción.

Sin embargo, otro de los aspectos por los que este álbum cambió la historia de esta banda es que fue el primero con Bruce Dickinson como cantante de Iron Maiden.

Esta presencia cambió el sonido de la banda, que ya había alcanzado reconocimiento con Paul Di’Anno, pero que estableció un nuevo estilo con Dickinson.

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Luego de esto, lo demás fue historia pura del metal. Iron Maiden posicionó una formación legendaria, estableció a Eddie The Head como imagen de la banda, y dejó ‘The Number of the Beast’ como uno de los mejores álbumes de la historia.

Indudablemente, esta banda posee una trayectoria inigualable, y así lo demuestran sus canciones, su pasión por la música. Todo esto además de, por supuesto, sus fanáticos alrededor del mundo, quienes vibran al ritmo del ‘headbanging’ que logra producir esta banda con sonidos estridentes y potentes.