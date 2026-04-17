Iron Maiden no asistirá a su ceremonia de entrada al Salón de la Fama del Rock 2026: esta es la razón

Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia de la música, sobre todo por su peso en el metal, con un legado brillante, y una cantidad enorme de éxitos que han brillado en este siglo alrededor de todo el mundo.

Dentro de este apartado, la icónica agrupación ha recibido una cantidad enorme de halagos, además de una cantidad impresionante de premios y reconocimientos dentro de la industria.

Varias instituciones y fanáticos han destacado a esta banda por su peso musical. De hecho, recientemente recibió una nueva, como lo fue su inducción al Salón de la Fama del Rock en su clase de 2026.

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Ante esto, la emoción de su público es total. Sin embargo, se pudo conocer que la banda finalmente no asistirá a su ceremonia de inducción a este museo, y aquí les contamos la razón.

Iron Maiden no asistirá a la ceremonia del Salón de la Fama del Rock 2026

Después de varios años de espera, el Salón de la Fama del Rock anunció que en este 2026, Iron Maiden podrá ingresar a este museo.

El poderío y la trayectoria de esta banda es notorío, lo que le ha permitido convertirse en miembro de este icónico lugar que resalta el peso de la música y sus creadores.

La ceremonía de esta entrada se llevará a cabo en noviembre, mes que también marcará la entrada de otras agrupaciones brillantes como es el caso de Oasis.

Sin embargo, a pesar de este gran honor, Iron Maiden no asistirá a esta ceremonia. Según reveló Billboard, esta agrupación no será parte de su entrada a este museo.

Esto se debe a que para el mes de noviembre, Iron Maiden estará en medio de su gira ‘Run For Your Lives’, la cual pasará por Australia a final de este año.

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Los fanáticos de la banda se preocuparon, sobre todo por la posibilidad de que estas presentaciones se cancelaran. No obstante, la propia agrupación aseguró que los fanáticos van primero, por lo que no irán a dicha ceremonia.

Aun así, se espera que esta entrada al Salón de la Fama del Rock se presente por todo lo alto, y tenga un gran homenaje a la trayectoria de Iron Maiden.