Festival tendrá a Iron Maiden, Limp Bizkit, My Chemical Romance y más en este 2026: ¿En dónde y cuánto vale?

Iron Maiden, Limp Bizkit o My Chemical Romance son solo 3 de las bandas más grandes en la historia del rock y el metal. Estas agrupaciones tendrán una posibilidad enorme estremecer a su público durante este 2026, al protagonizar un festival imperdible.

Tal y como ya se ha convertido en tradición a nivel mundial, un histórico festival juntará a las mejores bandas en el plano internacional, y presentará un cartel absolutamente imperdible.

Para que no se pierda ni un detalle de estos shows, les contamos cuando sucederá, y donde tendrá lugar uno de los mejores festivales de rock y metal del año.

Festival reune a Limp Bizkit, Iron Maiden y más en 2026

Sin lugar a dudas, tanto el rock como el metal tienen una cantidad enorme de bandas que representan su grandeza y han marcado un legado brillante.

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Varias de estas agrupaciones son capaces de encantar a miles de fanáticos con sus shows en vivo. Sin embargo, en este 2026 la ambición irá más allá con lo que será la unión de grandes bandas en un solo festival.

Se trata del ‘Louder Than Life’, un gran festival que contará con la presencia de bandas brillantes para todos los fanáticos en el mundo.

Este evento está pautado para tener 4 jornadas en el segundo semestre de este año. Dicho festival tendrá lugar los próximo 17, 18, 19 y 20 de este año, desde el Kentucky Expo Center de Louisville.

Entre la lista de bandas que se presentarán en este festival destacan:

My Chemical Romance

Iron Maiden

Tool

Limp Bizkit

Pantera

Pierce The Veil

Gojira

Danny Elfman

The Prodigy

Sublime

Papa Roach

A Day To Remember

Babymetal

Megadeth

Halestorm

Alice Cooper

Estas son solo algunas de las agrupaciones que dirán presente en este icónico festival que propone encantar y estremecer a todo el mundo del rock y el metal.

¿Cuánto vale?

Si desea disfrutar de este festival, la boletería puede encontrarla en la página web oficial de Louder Than Life 2026. Los precios son los siguientes:

4 días general – 490 dólares

Jueves general – 192 dólares

Viernes general – 228 dólares

Sábado general – 209 dólares

Domingo general – 192 dólares

4 días VIP – 917 dólares

Jueves VIP – 339 dólares

Viernes VIP – 362 dólares

Sábado VIP – 339 dólares

Domingo VIP – 316 dólares

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Otros opciones de boletería pueden ser encontradas en la página web oficial.